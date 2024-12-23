Показывают ли карты, что кто-то из мировых лидеров уйдет?

Единственный, над кем я вижу тень смерти - это Дональд Трамп. Я уже много лет говорю, что ему не следует делать то, чем он занимается. В какой-то момент человек должен сказать себе: „Слушай, теперь я могу действительно наслаждаться тем, чего я достиг“. Но у него нет тормозов.

Как пойдут дела у Каи Каллас во внешней политике?

Я уже говорила и видела это - что Каллас уедет. В хорошее место в Европе. У нас есть проблемы, а она принесет нам еще больше проблем. Своими высказываниями и своей работой. Я считаю, что она поставит Эстонию в очень плохую ситуацию.

Яблоко от яблони недалеко падает. У нее совершенно нет чувства реальности и контакта с повседневной жизнью. Каллас не жила обычной жизнью - как же ей вообще понять, как живут обычные люди? В конце концов, она родилась с серебряной ложкой во рту и живет на деньги народа. В буквальном смысле. Откуда ей знать, как живет человек в сельской местности? Она витает на облаках и останется там на всю жизнь. Удачи. Сама она считает, что поступает правильно.

Что будет с жителями Эстонии, станет ли что-нибудь лучше?

Я посмотрела, что в экономическом плане нам придется нелегко еще ближайшие семь лет. Выживут те, кто уедет, или те, кто будет будет выкладываться вдвойне, пока находится здесь. Начнут выращивать собственные продукты, готовить еду самостоятельно и т.д.

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