Рэпер T-Fest даст единственный большой концерт в странах Балтии
10 мая на сцене Арены Рига состоится большой концерт популярного украинского рэпера и автора песен „T-Fest“. Это будет единственным большим концертом рэпера в странах Балтии, сообщает портал balticevents.info.
Кирилл „T-Fest“ Незборецкий – популярный хип-хоп артист родом из города Черновцы (Украина) и основатель лейбла „Lemniskata“. За время своей карьеры записал и выпустил шесть студийных альбомов и десятки синглов.
Основную популярность набрал в 2017 году после дебютного релиза „0372“. Такие работы, как „Соври мне“, „Papi“, „Иностранец“, „Улети“, „Ламбада“, „Как дела“ и многие другие были на первых местах музыкальных чартов. „T-Fest“ выпустил 23 клипа, которые суммарно собрали более 480 миллионов просмотров на YouTube.
На официальном YouTube-канале артиста и на всех стриминговых площадках весь последний год выходили новые работы. В мае музыкант выложил новую совместную работу со Скриптонитом под названием „Ага, ну“
В июле этого года рэпер собрал полную концертную площадку в Кишиневе „Arena Chișină“, куда приехало более четырех тысяч человек с разных стран. На концерте в Риге „T-Fest“ вместе со своим лайв бендом исполнит свои лучшие работы, а также представит абсолютно новый материал.
Подробная информация о концерте и покупка билетов доступна на официальном сайте мероприятия www.t-fest.lv.