Рэпер T-Fest даст единственный большой концерт в странах Балтии

Кирилл „T-Fest“ Незборецкий – популярный хип-хоп артист родом из города Черновцы (Украина) и основатель лейбла „Lemniskata“. За время своей карьеры записал и выпустил шесть студийных альбомов и десятки синглов.

Основную популярность набрал в 2017 году после дебютного релиза „0372“. Такие работы, как „Соври мне“, „Papi“, „Иностранец“, „Улети“, „Ламбада“, „Как дела“ и многие другие были на первых местах музыкальных чартов. „T-Fest“ выпустил 23 клипа, которые суммарно собрали более 480 миллионов просмотров на YouTube.

На официальном YouTube-канале артиста и на всех стриминговых площадках весь последний год выходили новые работы. В мае музыкант выложил новую совместную работу со Скриптонитом под названием „Ага, ну“

В июле этого года рэпер собрал полную концертную площадку в Кишиневе „Arena Chișină“, куда приехало более четырех тысяч человек с разных стран. На концерте в Риге „T-Fest“ вместе со своим лайв бендом исполнит свои лучшие работы, а также представит абсолютно новый материал.

Подробная информация о концерте и покупка билетов доступна на официальном сайте мероприятия www.t-fest.lv.

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