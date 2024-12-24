ВИДЕО | Джастин Тимберлейк оконфузился на своем концерте

Во время трюка Тимберлейк закрепляет вокруг одежды специальные тросы. Один из них так сильно стянул ему брюки, что стали четко видны интимные места артиста. Певец сам это понял и попытался стянуть рубашку, чтобы прикрыть штаны. Но рубашка была слишком короткой, поэтому скрыть конфуз не удалось.