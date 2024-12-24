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24.12.2024, 12:13

ВИДЕО | Джастин Тимберлейк оконфузился на своем концерте

 
ФОТО: Eduardo Munoz | REUTERS

Певец Джастин Тимберлейк выступил в американском городе Нэшвилле в рамках своего мирового турне. Во время выступления артист выполняет несколько трюков, в том числе поднимается на специальных тросах высоту. В Нэшвилле его подняли весьма удачно.

Во время трюка Тимберлейк закрепляет вокруг одежды специальные тросы. Один из них так сильно стянул ему брюки, что стали четко видны интимные места артиста. Певец сам это понял и попытался стянуть рубашку, чтобы прикрыть штаны. Но рубашка была слишком короткой, поэтому скрыть конфуз не удалось.

Вскоре видеоролики с концерта стали вирусными в социальных сетях.

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