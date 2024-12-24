24.12.2024, 14:15
Снежная королева: Санна Марин поражает всех своим внешним видом, но интервью никому не дает
ФОТО: Heikki Saukkomaa/LEHTIKUV/SIPA
В пятницу в Хельсинки состоялся специальный показ фильма по книге Туве Янссон. По красной дорожке прошлась и Санна Марин. На многочисленные просьбы об интервью она ответила отказом.
Как сообщает Iltalehti, их репортер попросил Марина дать интервью, но тот даже не остановилась. „Не сейчас. Может быть, как-нибудь в другой раз“, — сказала Марин, проходя мимо журналиста.
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