Топчик
24.12.2024, 14:15

Снежная королева: Санна Марин поражает всех своим внешним видом, но интервью никому не дает

 
Санна Марин не дает интервью.
Санна Марин не дает интервью.
ФОТО: Heikki Saukkomaa/LEHTIKUV/SIPA

В пятницу в Хельсинки состоялся специальный показ фильма по книге Туве Янссон. По красной дорожке прошлась и Санна Марин. На многочисленные просьбы об интервью она ответила отказом.

Как сообщает Iltalehti, их репортер попросил Марина дать интервью, но тот даже не остановилась. „Не сейчас. Может быть, как-нибудь в другой раз“, — сказала Марин, проходя мимо журналиста.

Остановить бывшего премьер-министра попытался и журналист Ilta-Samomate, но результат был тот же. Марин отказалась. На этом фоне издания напоминают, что Марин редко можно увидеть на публичных мероприятиях у себя на родине. Последний раз это было на приеме по случаю Дня независимости Финляндии.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии