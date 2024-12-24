Снежная королева: Санна Марин поражает всех своим внешним видом, но интервью никому не дает

Как сообщает Iltalehti, их репортер попросил Марина дать интервью, но тот даже не остановилась. „Не сейчас. Может быть, как-нибудь в другой раз“, — сказала Марин, проходя мимо журналиста.

Остановить бывшего премьер-министра попытался и журналист Ilta-Samomate, но результат был тот же. Марин отказалась. На этом фоне издания напоминают, что Марин редко можно увидеть на публичных мероприятиях у себя на родине. Последний раз это было на приеме по случаю Дня независимости Финляндии.