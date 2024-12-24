ДО и ПОСЛЕ | Невероятно! Звезда "Друзей" Мэтт Леблан изменился до неузнаваемости

Актер Мэтт Леблан привлек внимание фотографов в Лос-Анджелесе на прошлой неделе, когда они заметили его у продуктового магазина. Изменившаяся внешность мужчины привлекла внимание не только фотографов, но и его поклонников, которые активно начали обсуждать в социальных сетях внешний вид артиста. Актер набрал несколько килограммов, стал выглядеть неряшливо. В сети предполагают, что актер начал злоупотреблять алкоголем.

Мэтт Леблан в течение десяти лет играл Джоуи Триббиани, одного из шести главных героев популярного сериала „Друзья“. С весны 2016 по 2019 год был одним из ведущих „Top Gear“. Сейчас он больше занят бизнесом: Леблан недавно купил долю в RPM Motorcars, автосалоне в Шерман-Оукс, недалеко от Лос-Анджелеса, который продает автомобили Ferrari, Porsche, Audi и Mercedes. В этом деле занята и 20-летняя дочь Леблана Марина.

После смерти в прошлом году коллеги по фильму „Друзья“ Мэттью Перри 57-летний Леблан перестал появляться на публике и давать интервью. Несколько месяцев назад Daily Mail написала, что Леблан все еще не оправился от смерти Перри, а его друзья постоянно следят за ним из-за его плохого самочувствия.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить