ФОТО | Дерзкий образ: новые снимки Ким Кардашьян будоражат воображение

На ежегодную рождественскую вечеринку собственного бренда одежды Skims Ким Кардашьян решила надеть темно-красное кожаное платье, которое эффектно подчеркивает ее формы. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть одну интересную деталь. У Кардашьян, словно у Золушки, только одну туфелька на высоком каблуке, поскольку вторая нога в гипсе. Звезду реалити-шоу это нисколько не смущало, судя по фотографиям, она наслаждалась праздником в полной мере.

На одном фото Ким также позирует со своей сестрой Хлоей Кардашьян и матерью Крис Дженнер. Как это принято у Кардашьян, их наряды очень хорошо сочетаются друг с другом. На рождественскую вечеринку Хлоя была одета в черный пиджак и сапоги до колена. Мать Хлои и Ким Крис, видимо, не собиралась уступать своим дочерям и пришла на вечеринку в том же наряде, как и ее дочь Хлоя, но только в белом цвете.