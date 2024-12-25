ФОТО | Из одежды - только цветы. Джулия Фокс снялась обнаженной в рекламе выставки

Джулия поделилась в Instagram фотографиями своего участия в проекте. На снимках она лежит на фоне цветущих красных цветов в полностью прозрачном костюме. Костюм украшен всего несколькими цветками, расположенными в интимной зоне. Изображенная сцена напоминает момент из фильма „Красота по-американски“, когда актрисе Мине Сувари снится сон.

Наряд актрисы разработала мельбурнская компания по производству одежды Wackie Ju. Волосы Джулии были завиты и собраны в высокую прическу. Свою роль сыграл и макияж, подчеркивающий глаза и губы девушки.

Джулия опубликовала в Instagram всего пару фотографий. „Иллюзия или реальность?“ — написала она. Поклонники актрисы были очарованы ее видом.

„Нереально“, — похвалил ее один из комментаторов. "Хорошо сделано, королева“, — написал другой. „Вы — искусство“, — прокомментировал третий. „Представь, что ты муза Яёи Кусама… ты невероятна“, — сказал еще один поклонник.

Похвалила Джулию и Мина Сувари. „Это так прекрасно и удивительно, что этот фильм продолжает вдохновлять. Спасибо, что подумала обо мне, спасибо за всю любовь и поддержку. Это для меня многое значит“, — написала он в Instagram.

Американская актриса и модель Джулия Фокс стала широко известной в 2022 году благодаря недолгим отношениям с рэпером Канье Уэстом. До этого, в 2019 году, она снялась в фильме „Неограненные драгоценности“.

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