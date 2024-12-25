„Охота на фейки“: эстонских школьников научат проверять информацию с помощью игры на базе Minecraft
18 декабря Центр информации о безопасности и обороне провел первый семинар для учителей школ Эстонии, чтобы познакомить их с новым инструментом для обучения школьников критическому мышлению. С помощью уникальной в своем роде интерактивной компьютерной игры „Охота на фейки“, разработанной на базе легендарной Minecraft, школьники научаться проверять достоверность информации, надежность ее источников и выявлять изображения, созданные искусственным интеллектом.
„Охота на фейки“ — это бесплатная игра, разработанная Civic Resilience Initiative (CRI) и Three Cubes на основе инструментов инновационного и увлекательного обучения, которая призвана помочь молодежи развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации. Проект реализован при поддержке компании Google. Уже широко используемая в литовских школах и успешно запущенная в Латвии, игра теперь доступна и в Эстонии как на эстонском, так и русском языках.
По словам директора Центра информации о безопасности и обороне Дмитрия Теперика, навыки критического мышления и медийная грамотность в целом являются залогом устойчивого функционирования здорового и стойкого общества. „Популярность искусственного интеллекта и инструментов, которые на него опираются, предоставляет широкие возможности для распространения дезинформации и других манипуляций. Видео- и аудиоподделки с использованием ИИ могут нанести значительный ущерб обществу, распространяя фальшивые новости и подрывая доверие граждан к СМИ и государственным организациям“, - отметил Теперик. По его словам, крайне важно, чтобы школьники с самого молодого возраста умели бы проверять информацию, с которой они сталкиваются ежечасно.
Игра „Охота на фейки“ сочетает в себе образовательный контент с традиционными игровыми элементами. По сценарию, в школу приезжает эксперт, чтобы познакомить учащихся и администрацию с планами по увеличению количества экзаменов. Участники игры должны выяснить, какие из представленных аргументов являются ложью. Каждая игровая сессия занимает около 30-40 минут и может быть пройдена как индивидуально в свободное время, так и в классе в рамках совместных занятий.
Педагоги, ознакомившиеся с „Охотой на фейки“, говорят, что игровая форма обучения продолжает оставаться крайне эффективным инструментом преподавания:
„Хороших инструментов школам не хватает, особенно по тем темам, которые не выделены в отдельные: по темам медийной грамотности, достоверности информации. Поэтому появление подобной игры – это, с одной стороны, возможность использовать инновационные инструменты, а с другой, – стать участником пилотного тестирования нового продукта,“ - сказала педагог Таллиннской Кексклиннаской русской гимназии Людмила Рождественская.
Более подробное описание игры можно найти на сайте www.valeinfo.ee . Основная идея проекта заключается в применении методов геймификации для создания увлекательных и интерактивных способов обучения медийной грамотности, что в долгосрочной перспективе положительно скажется на устойчивости общества в цифровой сфере.