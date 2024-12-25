ПРАЗДНИЧНЫЙ INSTAGRAM | Cемейные посиделки и теплые пожелания: смотрите, как празднуют Рождество эстонские звезды

Биргит Саррап

По случаю праздника певица Биргит Саррап опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке она позирует с мужем Индреком и детьми Симеоном и Хелин. „С Рождеством, дорогие друзья!“ — желает всем Биргит.

Хенрик Норманн

Актер Хенрик Норманн поприветствовал своих подписчиков заснеженными кадрами с Хийумаа. „Рождественский мир!“ — написал он под красивыми фотографиями.

Магнус Кирт и Лаура Икауниеце

Эстонский метатель копья Магнус Кирт и латвийская семиборка Лаура Икауниеце пожелали своим подписчикам хороших праздников, наполненных любовью, радостью и волшебными моментами. „Этот год был очень особенным вместе с Лукасом-Энцо Киртом, мы так благодарны за возможность поделиться этой радостью“, — подписала Лаура фотографию. Спортивная пара вместе с сыном Лукасом-Энцо и кошками Луной и Эли пожелали всем счастливого Рождества.

Анни Рахула

Анни Рахула проводит праздники вместе с семьей своего мужа. „Счастливого Рождества и отличного Нового года“, — сказала она.

Ант Нурхан

Ант Нурхан, новая суперзвезда Эстонии, опубликовал красивую семейную фотографию со своей женой Лийной. „Желаем всем вам блеска в глазах, тепла в сердце и радости в каждом мгновении. Пусть эти праздники будут наполнены любовью, миром и маленькими чудесами!“ - говорится в посте.

Ардо Кальювеэ и Неле Дворянинов

Новоиспеченные родители фотограф Ардо Кальювеэ и Неле Дворянинова пожелали всем мирного Рождества, опубликовав фотографию своего крошечного малыша.

Сильвия Ильвес

Виолончелистка Сильвия Ильвес поделилась фотографиями своего нового дома. „В помещении тепло, потому что духовка и плита работают - больше ничего и не нужно“, - написала она в своем посте. „Позади бессонные ночи, ужасно напряженные дни. Но сейчас, накануне Рождества, я впервые смогла украсить свой дом. Елку украшали дети. И осколки тоже были. Но они должны были принести удачу“, — написала Сильвия и порадовалась, что смогла въехать в дом на Рождество. Однако она добавила, что в доме еще есть над чем поработать.

Грете Гриффин