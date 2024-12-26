ФОТО | "Мне повезло!“: Анетт Контавейт отпраздновала свое первое Рождество в роли мамы

Анетт Контавейт, которой 24 декабря исполнилось 29 лет, провела рождественские праздники в кругу близких.

„Гости на дне рождения выглядели особенно хорошо“, — щедро похвалила гостей Анетт в своей истории в Instagram.

Кроме того, теннисистка поделилась милой фотографией со своим возлюбленным Брентом Леписту и малышом, добавив, что очень рада встречать Рождество в роли мамы.

„Чувствую, что мне повезло“, — подписала фотографию Анетт.

В своем Instagram Брент, в свою очередь, ласково назвал Анетт „супермамой“.

Звезда тенниса Анетт Контавейт и ее муж футболист Брент Леписту стали родителями в первой половине сентября. В семье двух спортсменов родился мальчик, которого назвали Леон Энцо Леписту.

Однако Кейли Сукияйнен объявила о своей беременности еще в начале октября, причем сделала она это и через социальные сети, разместив фотографии в Instagram. „Сначала была любовь, потом ты“, — сказала она, имея в виду своего будущего ребенка рядом с душевными фотографиями.

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