Мэрайю Кэри заметили на свидании с певцом, который младше ее на 17 лет

В воскресенье в Аспене Мэрайя Кэри была замечена направляющейся на ужин с молодым музыкантом Андерсоном Пааком (38 лет). По дороге они держались за руки, Андерсон нежно обнимал спутницу за талию.

Хотя в ресторан пара пришла вместе, по словам очевидцев, ушли они порознь. Представители звезды заявили, что между Мэрайей и ее спутником лишь дружеские отношения. Музыканты в настоящее время сотрудничают над новым музыкальным проектом, и, по словам инсайдеров, в последнее время они посещают вместе студию звукозаписи в Аспене. На прошлой неделе их также видели в одном из ресторанов курорта во время обеденного перерыва.

В декабре прошлого годаМэрайея рассталась со своим давним бойфрендом Брайаном Танаком. Они были вместе почти десять лет. Сообщается, что пара рассталась, потому что Брайан хотел детей, а певице это стремление не разделяла. Андерсон Паак тоже разведен. В начале этого года он разошелся с супругой, с которой прожил 13 лет, сообщает Page Six.

У Мэрайи двое 13-летних близнецов, сын Мароккан и дочь Монро, от бывшего мужа, актера и музыканта Ника Кэннона.

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