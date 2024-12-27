Четыре самых вкусных салата на Новый год 2025: обязательно приготовить на праздник
Ни один новогодний стол невозможно представить без салатов. Эти блюда не менее важны для создания праздничного настроения, чем горячая еда. У каждой семьи есть свои кулинарные традиции - кто-то не представляет этот праздник без „Шубы“, а кому-то нравятся современные европейские блюда, пишет Униан.
Самые вкусные салаты на Новый год 2025 - от классического „Оливье“ до экзотического сочетания индейки с мандаринами.
Классический „Оливье“ - рецепт на Новый год
Ингредиенты:
картошка - 4 шт.;
морковь - 1 шт.;
яйца - 4 шт.;
вареная колбаса (или курица) - 300 г;
соленые огурцы - 4 шт.;
консервированный горошек - 200 г;
майонез - 4 стол. л.;
соль, перец, зелень по вкусу.
Яйца, морковь, картошку и курицу отварите до готовности, остудите. Нарежьте вареные ингредиенты и огурцы одинаковым кубиком. Из горошка слейте воду. Мелко порубите зелень. Перемешайте все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу и заправьте майонезом. Поставьте „Оливье“ в холодильник настояться минимум на час. Будет гораздо вкуснее, если использовать домашний майонез.
Для более изысканного вкуса мясной ингредиент в салате можно заменить креветками или красной рыбой.
Салат „Змейка“ на Новый год Змеи
Ингредиенты:
картошка - 4 шт.;
плавленый сырок - 3 шт.;
горбуша или сайра в масле;
яйца - 4 шт.;
чеснок - 1 зубч.;
соленый огурец - 4 шт.;
майонез по вкусу.
Картофель и яйца сварите и остудите. Из рыбной консервы слейте масло и разомните вилкой. Натрите на терке плавленые сырки, яйца и картошку, смешайте с горбушей и измельченным чесноком. Выложите массу на тарелку в форме змеи и сделайте „чешуйки“ из нарезанных тонкими кружочками огурцов.
Салат „Мандариновый шок“
Ингредиенты:
филе курицы или индейки - 300 г;
пекинская капуста - 0,5 шт.;
кукуруза консервированная - 1 банка;
яйца - 3 шт.;
мандарины - 5 шт.;
майонез по вкусу;
соль, перец по вкусу.
Сварите курицу и яйца, оставьте остывать. Пекинскую капусту мелко порубите, яйца и курицу нарежьте кубиком. Мандарины разделите на дольки, очистите и нарежьте крупными кусочками.
Собираем салат с курицей и мандаринами слоями: пекинская капуста, курица или индейка, кукуруза, яйца. Каждый слой смажьте майонезом и подсолите. Сверху выложите мандарины и поставьте блюдо пропитаться в холодильнике на пару часов.
Салат с курицей и черносливом
Ингредиенты:
куриное филе - 200 г;
яйца - 2 шт.;
твердый сыр - 80 г;
чернослив - 100 г;
фиолетовый лук - 1 шт.;
грецкие орехи - 100 г;
свежие или соленые огурцы - 1 шт.;
майонез - 150 г;
соль, перец, зелень по вкусу.
Сварите курицу и яйца, нарежьте кубиком. Мелко порубите лук. Чернослив и огурцы нарежьте соломкой. Сыр натрите на терке. Орехи перебейте блендером или скалкой. Выложите салат слоями, смазав каждый майонезом: курица, лук, чернослив, огурцы, яйца, сыр, орехи. Сверху по желанию украсьте салат гранатом или зеленью.