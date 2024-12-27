Четыре самых вкусных салата на Новый год 2025: обязательно приготовить на праздник

соль, перец, зелень по вкусу.



Яйца, морковь, картошку и курицу отварите до готовности, остудите. Нарежьте вареные ингредиенты и огурцы одинаковым кубиком. Из горошка слейте воду. Мелко порубите зелень. Перемешайте все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу и заправьте майонезом. Поставьте „Оливье“ в холодильник настояться минимум на час. Будет гораздо вкуснее, если использовать домашний майонез.

Для более изысканного вкуса мясной ингредиент в салате можно заменить креветками или красной рыбой.