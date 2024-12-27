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27.12.2024, 07:00

Четыре самых вкусных салата на Новый год 2025: обязательно приготовить на праздник

 
Оливье. Иллюстративное фото.
Оливье. Иллюстративное фото.
ФОТО: KseniyaBelova | Shutterstock

Ни один новогодний стол невозможно представить без салатов. Эти блюда не менее важны для создания праздничного настроения, чем горячая еда. У каждой семьи есть свои кулинарные традиции - кто-то не представляет этот праздник без „Шубы“, а кому-то нравятся современные европейские блюда, пишет Униан.

Самые вкусные салаты на Новый год 2025 - от классического „Оливье“ до экзотического сочетания индейки с мандаринами.

Классический „Оливье“ - рецепт на Новый год

Ингредиенты:

  • картошка - 4 шт.;

  • морковь - 1 шт.;

  • яйца - 4 шт.;

  • вареная колбаса (или курица) - 300 г;

  • соленые огурцы - 4 шт.;

  • консервированный горошек - 200 г;

  • майонез - 4 стол. л.;

  • соль, перец, зелень по вкусу.

    Яйца, морковь, картошку и курицу отварите до готовности, остудите. Нарежьте вареные ингредиенты и огурцы одинаковым кубиком. Из горошка слейте воду. Мелко порубите зелень. Перемешайте все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу и заправьте майонезом. Поставьте „Оливье“ в холодильник настояться минимум на час. Будет гораздо вкуснее, если использовать домашний майонез.

    Для более изысканного вкуса мясной ингредиент в салате можно заменить креветками или красной рыбой.

Салат „Змейка“ на Новый год Змеи

Ингредиенты:

  • картошка - 4 шт.;

  • плавленый сырок - 3 шт.;

  • горбуша или сайра в масле;

  • яйца - 4 шт.;

  • чеснок - 1 зубч.;

  • соленый огурец - 4 шт.;

  • майонез по вкусу.

Картофель и яйца сварите и остудите. Из рыбной консервы слейте масло и разомните вилкой. Натрите на терке плавленые сырки, яйца и картошку, смешайте с горбушей и измельченным чесноком. Выложите массу на тарелку в форме змеи и сделайте „чешуйки“ из нарезанных тонкими кружочками огурцов.

Салат „Мандариновый шок“

Ингредиенты:

  • филе курицы или индейки - 300 г;

  • пекинская капуста - 0,5 шт.;

  • кукуруза консервированная - 1 банка;

  • яйца - 3 шт.;

  • мандарины - 5 шт.;

  • майонез по вкусу;

  • соль, перец по вкусу.

    Сварите курицу и яйца, оставьте остывать. Пекинскую капусту мелко порубите, яйца и курицу нарежьте кубиком. Мандарины разделите на дольки, очистите и нарежьте крупными кусочками.

    Собираем салат с курицей и мандаринами слоями: пекинская капуста, курица или индейка, кукуруза, яйца. Каждый слой смажьте майонезом и подсолите. Сверху выложите мандарины и поставьте блюдо пропитаться в холодильнике на пару часов.

Салат с курицей и черносливом

Ингредиенты:

  • куриное филе - 200 г;

  • яйца - 2 шт.;

  • твердый сыр - 80 г;

  • чернослив - 100 г;

  • фиолетовый лук - 1 шт.;

  • грецкие орехи - 100 г;

  • свежие или соленые огурцы - 1 шт.;

  • майонез - 150 г;

  • соль, перец, зелень по вкусу.

Сварите курицу и яйца, нарежьте кубиком. Мелко порубите лук. Чернослив и огурцы нарежьте соломкой. Сыр натрите на терке. Орехи перебейте блендером или скалкой. Выложите салат слоями, смазав каждый майонезом: курица, лук, чернослив, огурцы, яйца, сыр, орехи. Сверху по желанию украсьте салат гранатом или зеленью.

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