Новогодняя ночь в Таллинне пройдет без фейерверка, общественный транспорт будет работать дольше(1)
В этом году Таллинн встретит Новый год концертом и световым шоу, но откажется от фейерверка. После наступления нового года, в первые часы 1 января, будет продлено время работы нескольких маршрутов общественного транспорта, чтобы участники праздника смогли добраться до дома.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что при создании городской среды, комфортной для всех ее обитателей, необходимо учитывать интересы тех людей, для которых громкие звуки могут стать источником сильного стресса, а также благополучие животных. „Фейерверки могут радовать глаз, но эта красота наносит ущерб окружающей среде. Отказавшись от них, мы не только защищаем природу, но и оберегаем животных и птиц, которые воспринимают громкие звуки гораздо острее, чем люди. Вместо фейерверков в новогоднюю ночь можно будет насладиться ярким и зрелищным световым шоу“, – сказал Осиновский.
31 декабря в 23:00 на площади Вабадузе начнется концерт: зрители смогут ощутить особый дух музыкального путешествия, созданного одним из самых признанных эстонских музыкантов и продюсеров Раулем Оямаа. На сцене выступят Алика, Анетт, Марис Пихлап и Duo Ruut. Сюрпризом программы станут выступления цирковых артистов Грете Гроссь и Лауры Кивистик на качелях и зиплайне. В 23:50 начнется уникальное световое шоу, обещающее зрителям незабываемые визуальные и эмоциональные впечатления. В основу визуальных эффектов шоу легло музыкальное сопровождение, созданное Раулем Оямаа.
„Как и в предыдущие годы, мы рекомендуем ограничить использование фейерверков. А если все же принято решение их запускать, мы напоминаем о необходимости соблюдать максимальную осторожность при обращении с пиротехникой. Важно убедиться, что люди и животные находятся на безопасном расстоянии, а пиротехника не попадет в руки детей. Также следует собрать все отходы, оставшиеся после запуска фейерверков, и при их утилизации проследить, чтобы мусорные контейнеры не загорелись. Отходы от фейерверков лучше оставить рядом с контейнером, чтобы они остыли до утра“, – сказал вице-мэр Каарель Оя.
В целях безопасности на новогодний концерт просят не приносить пиротехнику, а также оставить дома стеклянную тару и домашних животных. За порядком на территории праздника будут следить полиция и сотрудники службы охраны.
Рекомендация для владельцев домашних животных: в период праздников важно держать своих питомцев в закрытых помещениях и убедиться, что животные, находящиеся на улице, не смогут убежать со двора в случае испуга от неожиданного шума. Если вы решили посмотреть фейерверк вместе с собакой, проследите, чтобы она была надежно пристегнута на поводок и не смогла сорваться в панике.
Больше информации о новогоднем мероприятии можно найти на странице в Facebook www.facebook.com/events/478334568613923.
Таллиннский общественный транспорт в новогоднюю ночь
Вечером 31 декабря в связи с проведением концерта и светового шоу на площади Вабадузе движение транспорта будет закрыто на прилегающих улицах, а автобусы направлены в объезд. После наступления Нового года, в первые часы 1 января, будет продлено время работы нескольких маршрутов общественного транспорта, чтобы участники праздника смогли добраться до дома.
В связи с проведением праздничного концерта и светового шоу на площади Вабадузе с 22:00 31 декабря до 2 часов ночи 1 января для движения будут закрыты Пярнуское шоссе на участке между улицами Суур-Карья и Сакала, бульвар Эстония на участке от Пярнуского шоссе до ул. Кентманни, а также бульвар Каарли между ул. Тынисмяги и Пярнуским шоссе. В связи с этим с 22:00 и до 00:30 в объезд будут направлены автобусные маршруты №2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 54, 67, 81 и 83. Движение трамваев нарушено не будет, однако около полуночи могут быть короткие остановки.
1 января 2025 года будет продлено время работы маршрутов общественного транспорта, обслуживающих основные направления, до 03:10. Дополнительные отправления запланированы на трамвайном маршруте №2 и автобусных маршрутах №1, 5, 8, 18, 40, 42, 73, 81 и 83.
Трамвайная линия № 2 в новогоднюю ночь: в 00:30, 00:50, 01.10, 01.30, 01.50, 02.10, 02.30, 02.50, 03.10 (отправления от остановки Laikmaa в обоих направлениях).
Автобусные маршруты № 1, 5, 8, 18, 40, 42, 73, 81 и 83 (отправления из центра города) в новогоднюю ночь:
Автобус № 1: kell 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (отправления от остановки Hobujaama на Нарвском шоссе).
Автобус № 5 (в направлении Мяннику): в 00.40, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10 (отправления от остановки Viru).
Автобус № 5 (в направлении Метсакооли): – в 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (отправления от остановки Viru).
Автобус № 8 (в обоих направлениях): в 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (отправления от остановки Balti jaam).
Автобус № 18: в 00.30, 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (отправления от остановки Viru).
Автобус № 40 (в обоих направлениях): в 00.30, 00.40, 01.00, 01.20, 01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 03.00 (отправления от остановки Estonia на площади Театри).
Автобус № 42 (в обоих направлениях): в 00.30, 00:45, 01.00, 01:15, 01.30, 01.45, 02.00, 02.15. 02.30, 02.45, 03.00 (отправления от остановки Estonia на площади Эстония).
Автобус № 73 (в направлении Коплиских линий): в 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (отправления от остановки Viru).
Автобус № 73 (в направлении Вана-Лыуна): в 00.35, 01.05, 01.35, 02.05, 02.35, 03.05 (отправления от остановки Viru).
Автобус № 81: в 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (отправления от остановки Kaubamaja).
Автобус № 83: в 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (отправления от остановки Kaubamaja).
Реальное время отправления маршрутов, проходящих через центр города, может отличаться от указанного в расписании.
Расписание, информация о маршрутах и остановках доступны на сайте transport.tallinn.ee.