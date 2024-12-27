„Предательство – это больно“: жена бывшего актера Русского театра Виктора Марвина написала о расставании с супругом

„2024. год унес в вечность наши отношения с Виктором. Мы больше не пара“, — пишет Анна, известная многим эстонцам по сериалу „Õnne 13“. Украинка, которая несколько лет назад присоединилась к сериалу, исполняет роль латышки Марии.

В своем дальнейшем комментарии актриса упоминает причину, ставшую роковой для их брака. „Предательство это больно, но только в начале. Потом понимаешь, что того человека, из-за которого больно, просто больше не существует“, — пишет она.

В интервью для Kroonika Анна добавляет, что не может подробно комментировать случившееся, так как в ситуацию вовлечены их две маленькие дочери. Тем не менее, она прямо подтверждает, что причиной распада их брака стала тайная связь мужа с другой женщиной.

Анна и Виктор были вместе 17 лет, из которых десять состояли в браке. Они познакомились в Киеве на вступительных экзаменах в театральное училище. Анна влюбилась в Виктора с первого взгляда. „Виктор достиг своей цели уже на первом курсе, и с тех пор мы были вместе“, — рассказывала Анна.

У пары двое общих детей, младший из которых родился в 2022 году.

Один из ведущих актеров Русского театра Виктор оказался в центре внимания СМИ год назад, когда получил уведомление о сокращении из своего родного театра. Несмотря на то, что он играл ключевые роли в семи постановках, директор театра Светлана Янчек решила сократить именно его должность. Согласно закону, Виктор должен был быть последним в списке на сокращение, так как, помимо прочего, он является отцом ребенка младше трех лет.

Тем не менее, после ухода Виктора в театр пришли десять молодых актеров. Виктор посчитал, что его место сократили из-за личной неприязни Янчек.

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