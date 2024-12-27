СМИ: Арнольда Рюйтеля доставили в больницу в тяжелом состоянии(1)
В начале недели бывшего президента Эстонии Арнольда Рюйтеля доставили в среду в больницу в тяжелом состоянии, передает rus.err.ee.
Изначально информацию о том, что президент доставил в больницу в тяжелом состоянии опубликовало издание Postimees.
„Президент Арнольд Рюйтель находится в больнице. На данный момент больше ничего добавить нельзя“, - подтвердили ERR в канцелярии президента в четверг утром.
96-летний Рюйтель и раньше попадал в больницу, но после медицинских процедур и проверки состояния здоровья он возвращался к обычной жизни.
В 2021 году Рюйтелю почувствовал себя плохо в зале Рийгикогу. Тогда его выписали из больницы после проверки состояния здоровья.
В 2016 году экс-президент обратился в больницу в Мустамяэ, где врачи установили, что причиной ухудшения самочувствия было пониженное артериальное давление.
В 1997 году Рюйтелю сделали операцию на сердце в предынфарктном состоянии.
Арнольд Рюйтель был президентом Эстонии в 2001–2006 годах.