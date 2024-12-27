СМИ: Арнольда Рюйтеля доставили в больницу в тяжелом состоянии

Изначально информацию о том, что президент доставил в больницу в тяжелом состоянии опубликовало издание Postimees .

„Президент Арнольд Рюйтель находится в больнице. На данный момент больше ничего добавить нельзя“, - подтвердили ERR в канцелярии президента в четверг утром.

96-летний Рюйтель и раньше попадал в больницу, но после медицинских процедур и проверки состояния здоровья он возвращался к обычной жизни.

В 2021 году Рюйтелю почувствовал себя плохо в зале Рийгикогу. Тогда его выписали из больницы после проверки состояния здоровья.

В 2016 году экс-президент обратился в больницу в Мустамяэ, где врачи установили, что причиной ухудшения самочувствия было пониженное артериальное давление.

В 1997 году Рюйтелю сделали операцию на сердце в предынфарктном состоянии.

Арнольд Рюйтель был президентом Эстонии в 2001–2006 годах.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить