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27.12.2024, 12:02

СМИ: Арнольда Рюйтеля доставили в больницу в тяжелом состоянии

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Арнольд Рюйтель
Арнольд Рюйтель
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

В начале недели бывшего президента Эстонии Арнольда Рюйтеля доставили в среду в больницу в тяжелом состоянии, передает rus.err.ee.

Изначально информацию о том, что президент доставил в больницу в тяжелом состоянии опубликовало издание Postimees.

„Президент Арнольд Рюйтель находится в больнице. На данный момент больше ничего добавить нельзя“, - подтвердили ERR в канцелярии президента в четверг утром.

96-летний Рюйтель и раньше попадал в больницу, но после медицинских процедур и проверки состояния здоровья он возвращался к обычной жизни.

В 2021 году Рюйтелю почувствовал себя плохо в зале Рийгикогу. Тогда его выписали из больницы после проверки состояния здоровья.

В 2016 году экс-президент обратился в больницу в Мустамяэ, где врачи установили, что причиной ухудшения самочувствия было пониженное артериальное давление.

В 1997 году Рюйтелю сделали операцию на сердце в предынфарктном состоянии.

Арнольд Рюйтель был президентом Эстонии в 2001–2006 годах.

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