ФОТО | Невероятно! Теплая погода на Сааремаа заставила зацвести предвестник весны

Находка тем более необычна, что печеночница обычно начинает цвести в Эстонии лишь в конце марта, еще до того, как деревья покрываются листвой, чтобы получить больше света.

Бутоны этого цветка формируются еще летом, а зимой прячутся в поверхностных слоях почвы. Весной они распускаются с первыми теплыми днями. Если присмотреться к стеблям печеночницы, можно заметить, что они покрыты волосками. Эта адаптация помогает растению переносить весенние заморозки.

Автор фотографии, Кэтрин, поделилась своим постом в социальных сетях, где многие отметили, что уже этой зимой видели первые печеночницы. „Такое возможно только на Сааремаа. Я тоже видела там печеночницы зимой“, — пишет один из комментаторов. Другой добавляет: „На юге Эстонии они тоже цветут, и даже лисички встречаются!“

За последние дни температура воздуха в Ориссааре поднялась выше +6 градусов, а погода была мягкой и дождливой.

Рекордно теплый год

Раннее цветение цветка объясняется рекордно теплым годом. 2024 год войдет в историю как один из самых теплых, претендуя на „почетное“ второе место с 1920 года.

Осень была настолько теплой и солнечной, что подобного не наблюдалось с 1922 года. Сентябрь побил все рекорды: на метеостанциях Западной Эстонии были зафиксированы новые показатели. Так, 4 сентября температура в Ляэне-Нигула достигла +28,7°, в Пярну — +28,5°, в Виртсу — +28,4°, в Таллинне — +28,2°, а в Ристна — +27,7°.

Теплая тенденция продолжалась и в последующие месяцы, и только на короткое время в ноябре наступали похолодания. Первое из них случилось 1 ноября, когда землю покрыла снежная пелена толщиной до 7 см, но ненадолго. Следующий снегопад выпал около 20 ноября. Теплые моря и заливы выделяли влагу, которая превращалась в облака и плотный снегопад, прошедший над уездами Пярнумаа, Вильяндимаа и Ярвамаа. Снежный покров за сутки увеличился до 20 см, а в Вильянди 23 ноября толщина снега достигла 29 см. Однако последующие дожди быстро растопили снег.

Начавшаяся астрономическая зима пока балует теплыми днями и, вероятно, до конца года не принесет ни сильных холодов, ни пушистого снежного покрова.

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