ФОТО И ВИДЕО | Дух захватывает: в Ласнамяэ над головами многотысячной толпы взорвали сотни фейерверков. Люди занимали места в парке заранее

Небо над районом вспыхивает разноцветными огнями, вызывая восторг у всех собравшихся. Салют уже стал традицией для Ласнамяэ, и этот год не стал исключением. Шоу началось с мощных залпов, за которыми последовали яркие „звездопады“ и сложные фигуры, заставляющие замереть от восхищения.

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Салют, который длится непрерывно 5 минут, поражает воображение своей мощью и красотой. По словам Дмитрия Маковия, пиротехниками заготовлено более 800 залпов. Организаторы стремятся показать, что даже простая пиротехника, продающаяся в их магазине, способна создать шоу такого масштаба. Это своего рода демонстрация возможностей, которую зрители могут оценить в реальном времени. Основная часть фейерверка включает те пиротехнические средства, которые доступны покупателям прямо в магазине, и все они отлично справляются с задачей создания зрелищного шоу.

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Кроме того, чтобы создать атмосферу настоящего праздника, для зрителей организовано музыкальное сопровождение — специально привезенные колонки добавляют еще больше эффекта к каждому залпу. Погружение в атмосферу вечера усиливается, а каждый момент шоу ощущается по-новому. В этом году организаторы к фейерверку добавили еще и лазеры! Чистый восторг.

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А для всех желающих жены владельцев магазина приготовили бесплатный глинтвейн и чай, всего заготовлено по 40 литров напитков. Эти угощения разливаются прямо на улице, чтобы каждый мог насладиться не только зрелищем, но и теплой атмосферой праздника.

Жители района и гости столицы стекались к самым удачным точкам обзора, чтобы не пропустить ни одного момента этого светового спектакля.

„Это потрясающе! Каждый залп лучше предыдущего. Такой праздник объединяет весь район“, — делится эмоциями одна из зрительниц, наблюдая за шоу.

Салют с каждым залпом разгорался всё ярче, а в конце зрителей ждал грандиозный финал, после чего в качестве благодарности от зрителей по Ласнамяэ растеклись восторженные вздохи и вскрики „Вау“, а также громкие аплодисменты.

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