В Ласнамяэ откроется самый бюджетный круглосуточный фитнес-клуб

Весной 2025 года в Ласнамяэ, на улице Вирби, откроется новый Gym! Virbi. В залах самообслуживания нет стойки администратора и персонала в их традиционном значении. Вместо них установлены торговые автоматы и работают квалифицированные персональные тренеры, также выполняющие функции дежурных тренеров.

Групповых тренировок в Gym! тоже нет. Абонемент на месяц стоит всего 19 евро. Столь „скромная“ цена обусловлена тем, что в зале нет никаких дополнительных услуг — только тренажеры. Иными словами, предназначен он для тех, кто просто хочет заниматься спортом. Тренироваться в Gym! можно в любое время, даже в государственные праздники.