В Ласнамяэ откроется самый бюджетный круглосуточный фитнес-клуб
Несколько лет назад в Мустамяэ, по адресу Akadeemia tee 21/2, открылся круглосуточный спортзал бюджетной сети Gym!, в которой действует система самообслуживания (первый клуб этой сети уже действовал в Тарту). Вскоре Gym! разросся до сети фитнес-клубов, пишет Gloss.
Весной 2025 года в Ласнамяэ, на улице Вирби, откроется новый Gym! Virbi. В залах самообслуживания нет стойки администратора и персонала в их традиционном значении. Вместо них установлены торговые автоматы и работают квалифицированные персональные тренеры, также выполняющие функции дежурных тренеров.
Групповых тренировок в Gym! тоже нет. Абонемент на месяц стоит всего 19 евро. Столь „скромная“ цена обусловлена тем, что в зале нет никаких дополнительных услуг — только тренажеры. Иными словами, предназначен он для тех, кто просто хочет заниматься спортом. Тренироваться в Gym! можно в любое время, даже в государственные праздники.
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