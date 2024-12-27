ВИДЕО | Под Таллинном на ходу выстрелил советский танк Т-34
В TikTok-аккаунте магазина пиротехники Tulepood.ee появилось впечатляющее и в то же время пугающее видео, на котором настоящий танк Т-34 на ходу производит залп из орудия. Мы обратились к представителям магазина за разъяснениями ситуации. Видео нам прокомментировал Антон Бабенко.
„Мы считаем, что магазин фейерверков — один из самых активных в социальных сетях, и, возможно, даже самый популярный. Поэтому мы часто придумываем идеи для съемок видеороликов совершенно спонтанно. Этот ролик с танком был снят специально для нашего TikTok-аккаунта“, — сказал Антон Бабенко.
„У нас там уже более 61,5 тысячи подписчиков, и чтобы порадовать наших зрителей, мы стараемся создавать что-то необычное. Музей, в котором мы снимали на видео танк, расположен в Лагеди. Он называется Музей борьбы за свободу Эстонии (Eesti Vabadusvõitluse Muuseum), а его руководителем является Йоханнес Тырс. Мы уже работали с ним ранее, когда в 2019 году привозили БРДМ-2, пушку времен Второй мировой войны, военный Хаммер и другую технику на наше традиционное пиротехническое шоу в парк Пауля Пинна.
Из-за наших хороших отношений с владельцем музея мы позвонили Йоханнесу, спросили, не законсервирован ли еще танк на зиму, и договорились о съемках. Йоханнес с радостью согласился, а мы добавили спецэффекты, включая залп, который был создан с помощью пиротехнических средств для киносъемок. Мы благодарны Йоханнесу Тырсу и его музею в Лагеди за помощь в организации съемок“, — отметил Антон Бабенко.