Топчик
27.12.2024, 14:30

ВИДЕО | Под Таллинном на ходу выстрелил советский танк Т-34

 
Танк Т-34 в Лагеди
Танк Т-34 в Лагеди
ФОТО: Erakogu

В TikTok-аккаунте магазина пиротехники Tulepood.ee появилось впечатляющее и в то же время пугающее видео, на котором настоящий танк Т-34 на ходу производит залп из орудия. Мы обратились к представителям магазина за разъяснениями ситуации. Видео нам прокомментировал Антон Бабенко.

„Мы считаем, что магазин фейерверков — один из самых активных в социальных сетях, и, возможно, даже самый популярный. Поэтому мы часто придумываем идеи для съемок видеороликов совершенно спонтанно. Этот ролик с танком был снят специально для нашего TikTok-аккаунта“, — сказал Антон Бабенко.

„У нас там уже более 61,5 тысячи подписчиков, и чтобы порадовать наших зрителей, мы стараемся создавать что-то необычное. Музей, в котором мы снимали на видео танк, расположен в Лагеди. Он называется Музей борьбы за свободу Эстонии (Eesti Vabadusvõitluse Muuseum), а его руководителем является Йоханнес Тырс. Мы уже работали с ним ранее, когда в 2019 году привозили БРДМ-2, пушку времен Второй мировой войны, военный Хаммер и другую технику на наше традиционное пиротехническое шоу в парк Пауля Пинна.

Из-за наших хороших отношений с владельцем музея мы позвонили Йоханнесу, спросили, не законсервирован ли еще танк на зиму, и договорились о съемках. Йоханнес с радостью согласился, а мы добавили спецэффекты, включая залп, который был создан с помощью пиротехнических средств для киносъемок. Мы благодарны Йоханнесу Тырсу и его музею в Лагеди за помощь в организации съемок“, — отметил Антон Бабенко.

28 декабря 2024 года в 20:00 парк Пауля Пинна озарится яркими красками большого фейерверк-шоу от TulePood.ee и PyroShow OÜ!

Восьмой год подряд это мероприятие радует жителей и гостей Ласнамяэ, превращая зимний вечер в настоящий праздник. Бесплатное шоу, доступное каждому, уже стало неотъемлемой частью новогодних традиций района.

Почему стоит прийти:

  • Восемь лет незабываемой магии – почувствуйте себя частью этой прекрасной традиции!

  • Высокий уровень безопасности и профессионализма – только лучшие пиротехнические изделия от европейских и мировых поставщиков.

  • Праздничное настроение для всей семьи.

Полезные советы:

  • Приходите заранее, чтобы занять удобное место для просмотра шоу.

  • Соблюдайте правила безопасности, будьте внимательны на дороге и уважайте окружающих.

Также рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать трудностей с парковкой.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии