ВИДЕО | Под Таллинном на ходу выстрелил советский танк Т-34

„Мы считаем, что магазин фейерверков — один из самых активных в социальных сетях, и, возможно, даже самый популярный. Поэтому мы часто придумываем идеи для съемок видеороликов совершенно спонтанно. Этот ролик с танком был снят специально для нашего TikTok-аккаунта“, — сказал Антон Бабенко.

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„У нас там уже более 61,5 тысячи подписчиков, и чтобы порадовать наших зрителей, мы стараемся создавать что-то необычное. Музей, в котором мы снимали на видео танк, расположен в Лагеди. Он называется Музей борьбы за свободу Эстонии (Eesti Vabadusvõitluse Muuseum), а его руководителем является Йоханнес Тырс. Мы уже работали с ним ранее, когда в 2019 году привозили БРДМ-2, пушку времен Второй мировой войны, военный Хаммер и другую технику на наше традиционное пиротехническое шоу в парк Пауля Пинна.

Из-за наших хороших отношений с владельцем музея мы позвонили Йоханнесу, спросили, не законсервирован ли еще танк на зиму, и договорились о съемках. Йоханнес с радостью согласился, а мы добавили спецэффекты, включая залп, который был создан с помощью пиротехнических средств для киносъемок. Мы благодарны Йоханнесу Тырсу и его музею в Лагеди за помощь в организации съемок“, — отметил Антон Бабенко.

28 декабря 2024 года в 20:00 парк Пауля Пинна озарится яркими красками большого фейерверк-шоу от TulePood.ee и PyroShow OÜ! Восьмой год подряд это мероприятие радует жителей и гостей Ласнамяэ, превращая зимний вечер в настоящий праздник. Бесплатное шоу, доступное каждому, уже стало неотъемлемой частью новогодних традиций района. Почему стоит прийти: Восемь лет незабываемой магии – почувствуйте себя частью этой прекрасной традиции!

Высокий уровень безопасности и профессионализма – только лучшие пиротехнические изделия от европейских и мировых поставщиков.

Праздничное настроение для всей семьи. Полезные советы: Приходите заранее, чтобы занять удобное место для просмотра шоу.

Соблюдайте правила безопасности, будьте внимательны на дороге и уважайте окружающих. Также рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать трудностей с парковкой.

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