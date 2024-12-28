Фонтан праздничных огней: как избежать проблем, приобретая и запуская пиротехнику?
Фейерверк заставляет нас останавливаться и смотреть в небо с открытым ртом. Сколько стоит запустить в небо свой собственный салют, как это сделать, чтобы никто не пострадал, и можно ли вернуть деньги, если волшебства не получилось, – узнавала „МК-Эстония“.
„В этом году я решил порадовать семью и к Новому году приобрести фейерверк. Нашел в интернете выгодное предложение, договорился о покупке, перевел деньги. А посылки нет и нет. Звоню продавцу, он мямлит что-то. Потом узнал, что весь его заказ был конфискован. А мы остались без денег и без салюта“, – жалуется читатель Максим.
Специалисты констатируют: за последние годы возросло количество заказов петард и другой пиротехники в зарубежных интернет-магазинах. Однако представители Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и Налогово-таможенного департамента (MTA) напоминают, что запрещенные или не соответствующие требованиям пиротехнические изделия будут конфискованы и уничтожены, в результате чего люди лишатся как товара, так и денег.
„В Эстонии некоторые изделия запрещены для потребительского использования. К таким изделиям относятся, в частности, петарды из-за их опасного характера, а также профессиональные изделия – изделия категорий F4, T2 и P2. Петарды, заказанные из-за границы, часто останавливают на таможне, так как международные отправления также проверяются на соответствие эстонскому законодательству“, – говорит руководитель технического отдела TTJA Лаури Кютт.
По закону, предприятие, оказывающее почтовые услуги, не имеет права доставлять обычной почтой предметы, содержащие взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества. Международные посылки, содержащие пиротехнику, и лиц, заказавших их, проверяют – насколько это все соответствует эстонским законам.
Магия своими руками
В декабре фейерверк можно купить не только в специализированных магазинах, но и там, где обычно их не продают, – в торговых центрах и супермаркетах появляются временные лотки, активизируется телефонный маркетинг, в почтовые ящики опускают рекламные листовки.
От подозрительно дешевых предложений стоит отказаться, советуют в TTJA.
А также не стоит приобретать фейерверки с рук по объявлению в соцсетях и в сомнительных торговых точках, где в случае непредвиденных событий некому будет предъявлять претензии.
Подделки или неправильно хранящиеся фейерверки могут срабатывать непредсказуемо. Например, фитиль может сгореть раньше, чем люди успеют отойти на безопасное расстояние.
Список предприятий, у которых есть разрешение на торговлю пиротехникой, есть в свободном доступе – его можно посмотреть в Регистре экономической деятельности (https://mtr.ttja.ee/).
Владелец фирмы X-fire Ilutulestik Дмитрий Рыженков отмечает, что в основном люди ориентируются на свой кошелек и личные предпочтения.
„Самые популярные фейерверки – в ценовой категории от 50 до 100 евро, – говорит Рыженков. – В этом году было много заказов в Черную пятницу, по скидкам, но многие, кто не хочет хранить пиротехнику дома, покупают и в самом конце года. В основном к нам приходят семейные люди, которые хотят на несколько минут выйти с детьми, бабахнуть и вернуться домой к праздничному столу. Но кому-то нужен долгий фейерверк, почти как световое шоу, а есть и любители зажигать, они набирают кучу разных фейерверков“.
Он добавляет, что пиротехнику нужно хранить в сухом месте вдали от источников тепла.
Важно: если фейерверк не сработал или не отстрелялся до конца, за него можно получить деньги назад. Как это работает?
„Неисправный фейерверк нужно залить водой и отдать продавцу. Ответственный продавец не только вернет вам деньги или заменит изделие, но также безопасно утилизирует его, – объясняет Рыженков. – Специалисты могут также выяснить, что произошло, почему устройство не сработало как надо. Причины могут быть разные, начиная от неправильного хранения (из-за перепада температур, например, в багажнике машины может сконденсироваться влага из воздуха и намочить фейерверк) и до падения. Если вы подожгли фейерверк, а он не сработал, подходить к нему можно только через 15–20 минут!“
Соблюдайте меры предосторожности
О технике безопасности при использовании каждого конкретного изделия покупателю должен рассказать продавец. Ведь фейерверки ведут себя по-разному – один рассыпает искры веером, другой раскручивает огненные спирали, третий запускает в небо огненных змей, и в зависимости от разных факторов может отличаться безопасная дистанция, где должны находиться зрители, и насколько далеко следует отойти от строений и заборов. Каждый продавец проходит инструктаж и знает, что нужно объяснять покупателю.
„Статистика показывает, что большинство несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий происходит со взрослыми мужчинами или с детьми“, – напоминает о необходимости ответственного поведения Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.
Тейнемаа добавляет, что основные причины несчастных случаев – халатность, невнимательность, алкогольное опьянение и неумение обращаться с пиротехническим изделием.
Перед запуском салюта каждому стоит задуматься, действительно ли так необходимо делать это самостоятельно или достаточно будет полюбоваться организованным специалистами световым шоу. Ну а если уж вы решили сделать это, то позаботьтесь о безопасности.
„Безопасный и соответствующий требованиям пиротехнический продукт можно приобрести у компании, имеющей соответствующую лицензию на деятельность, в точке продажи в торговом центре или в интернет-магазине. Деятельность частных лиц, торгующих пиротехнической продукцией в социальных сетях, на рынке и на улице, – противозаконна и наказуема. Кроме того, использование пиротехнических изделий, несоответствующих требованиям, может нанести серьезные травмы или привести к порче имущества“, – напоминает специалист.
Это важно! 10 основных правил безопасности при использовании пиротехники
1. Используйте пиротехнику только на трезвую голову.
2. Прочитайте руководство пользователя изделия и строго его соблюдайте.
3. Выбирайте время и место правильно и придерживайтесь правила ночного покоя! Исключения – в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.
4. Считайтесь как с людьми, так и с животными, и обеспечьте их безопасность, если они боятся салютов.
5. Установите изделие должным образом (должна быть хорошая опора).
6. Даже на мгновение не наклоняйтесь над изделием.
7. Держитесь на безопасном расстоянии в соответствии с информацией на упаковке изделия.
8. Если изделие не загорается, подождите 10–15 минут перед тем, как подойти к нему.
9. Если на улице сильный ветер, стоит отказаться от запуска фейерверка.
10. Не оставляйте образовавшийся мусор!
Источник: Департамент защиты потребителя и технического контроля