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28.12.2024, 10:00

Фонтан праздничных огней: как избежать проблем, приобретая и запуская пиротехнику?

 
Татьяна Писарева
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Фейерверк заставляет нас останавливаться и смотреть в небо с открытым ртом. Сколько стоит запустить в небо свой собственный салют, как это сделать, чтобы никто не пострадал, и можно ли вернуть деньги, если волшебства не получилось, – узнавала „МК-Эстония“.

„В этом году я решил порадовать семью и к Новому году приобрести фейерверк. Нашел в интернете выгодное предложение, договорился о покупке, перевел деньги. А посылки нет и нет. Звоню продавцу, он мямлит что-то. Потом узнал, что весь его заказ был конфискован. А мы остались без денег и без салюта“, – жалуется читатель Максим.

Специалисты констатируют: за последние годы возросло количество заказов петард и другой пиротехники в зарубежных интернет-магазинах. Однако представители Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) и Налогово-таможенного департамента (MTA) напоминают, что запрещенные или не соответствующие требованиям пиротехнические изделия будут конфискованы и уничтожены, в результате чего люди лишатся как товара, так и денег.

„В Эстонии некоторые изделия запрещены для потребительского использования. К таким изделиям относятся, в частности, петарды из-за их опасного характера, а также профессиональные изделия – изделия категорий F4, T2 и P2. Петарды, заказанные из-за границы, часто останавливают на таможне, так как международные отправления также проверяются на соответствие эстонскому законодательству“, – говорит руководитель технического отдела TTJA Лаури Кютт.

По закону, предприятие, оказывающее почтовые услуги, не имеет права доставлять обычной почтой предметы, содержащие взрывчатые или легковоспламеняющиеся вещества. Международные посылки, содержащие пиротехнику, и лиц, заказавших их, проверяют – насколько это все соответствует эстонским законам.

Магия своими руками

В декабре фейерверк можно купить не только в специализированных магазинах, но и там, где обычно их не продают, – в торговых центрах и супермаркетах появляются временные лотки, активизируется телефонный маркетинг, в почтовые ящики опускают рекламные листовки.

От подозрительно дешевых предложений стоит отказаться, советуют в TTJA.

А также не стоит приобретать фейерверки с рук по объявлению в соцсетях и в сомнительных торговых точках, где в случае непредвиденных событий некому будет предъявлять претензии.

Подделки или неправильно хранящиеся фейерверки могут срабатывать непредсказуемо. Например, фитиль может сгореть раньше, чем люди успеют отойти на безопасное расстояние.

Список предприятий, у которых есть разрешение на торговлю пиротехникой, есть в свободном доступе – его можно посмотреть в Регистре экономической деятельности (https://mtr.ttja.ee/).

Владелец фирмы X-fire Ilutulestik Дмитрий Рыженков отмечает, что в основном люди ориентируются на свой кошелек и личные предпочтения.

„Самые популярные фейерверки – в ценовой категории от 50 до 100 евро, – говорит Рыженков. – В этом году было много заказов в Черную пятницу, по скидкам, но многие, кто не хочет хранить пиротехнику дома, покупают и в самом конце года. В основном к нам приходят семейные люди, которые хотят на несколько минут выйти с детьми, бабахнуть и вернуться домой к праздничному столу. Но кому-то нужен долгий фейерверк, почти как световое шоу, а есть и любители зажигать, они набирают кучу разных фейерверков“.

Он добавляет, что пиротехнику нужно хранить в сухом месте вдали от источников тепла.

Важно: если фейерверк не сработал или не отстрелялся до конца, за него можно получить деньги назад. Как это работает?

„Неисправный фейерверк нужно залить водой и отдать продавцу. Ответственный продавец не только вернет вам деньги или заменит изделие, но также безопасно утилизирует его, – объясняет Рыженков. – Специалисты могут также выяснить, что произошло, почему устройство не сработало как надо. Причины могут быть разные, начиная от неправильного хранения (из-за перепада температур, например, в багажнике машины может сконденсироваться влага из воздуха и намочить фейерверк) и до падения. Если вы подожгли фейерверк, а он не сработал, подходить к нему можно только через 15–20 минут!“

Соблюдайте меры предосторожности

О технике безопасности при использовании каждого конкретного изделия покупателю должен рассказать продавец. Ведь фейерверки ведут себя по-разному – один рассыпает искры веером, другой раскручивает огненные спирали, третий запускает в небо огненных змей, и в зависимости от разных факторов может отличаться безопасная дистанция, где должны находиться зрители, и насколько далеко следует отойти от строений и заборов. Каждый продавец проходит инструктаж и знает, что нужно объяснять покупателю.

„Статистика показывает, что большинство несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий происходит со взрослыми мужчинами или с детьми“, – напоминает о необходимости ответственного поведения Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

Тейнемаа добавляет, что основные причины несчастных случаев – халатность, невнимательность, алкогольное опьянение и неумение обращаться с пиротехническим изделием.

Перед запуском салюта каждому стоит задуматься, действительно ли так необходимо делать это самостоятельно или достаточно будет полюбоваться организованным специалистами световым шоу. Ну а если уж вы решили сделать это, то позаботьтесь о безопасности.

„Безопасный и соответствующий требованиям пиротехнический продукт можно приобрести у компании, имеющей соответствующую лицензию на деятельность, в точке продажи в торговом центре или в интернет-магазине. Деятельность частных лиц, торгующих пиротехнической продукцией в социальных сетях, на рынке и на улице, – противозаконна и наказуема. Кроме того, использование пиротехнических изделий, несоответствующих требованиям, может нанести серьезные травмы или привести к порче имущества“, – напоминает специалист.

Немного статистики

Дарья Денисова,

представитель Спасательного департамента

С 1 декабря 2023 г. по 10 января 2024 г. было зарегистрировано 47 инцидентов, связанных с пиротехникой. В основном инциденты связаны с пожарами (и в меньшей степени – с угрозами пожара) вне зданий.

Обычно в Центр тревоги поступают сообщения о возгораниях в мусорных контейнерах, вызванных выброшенными туда горячими/тлеющими остатками пиротехнических изделий, таких как коробки или ракеты.

Также в этот период произошло 4 пожара в зданиях.

В одном случае случилось возгорание площадью 20 квадратных метров в заброшенном доме, пожар возник из-за пиротехники, выброшенной в здание.

Во втором – пожар на балконе квартиры, где взорвалась пиротехническая ракета, площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

В третьем случае произошел пожар в сарае, пристроенном к сауне, где пиротехническая ракета попала в стык крыши, площадь возгорания – 15 квадратных метров.

И последний случай – пожар в бытовом помещении мусоропровода многоквартирного дома, куда были выброшены остатки пиротехники, площадь возгорания – 9 квадратных метров.

Были и другие вызовы, связанные с пиротехникой. Например, студенты запускали пиротехнику в подвале школы, несколько раз пиротехнические изделия запускали в коридоре многоквартирного дома или в школе. Также был случай, когда мужчина бросил/запустил пиротехническое изделие, взорвавшееся у стены здания.

Это важно! 10 основных правил безопасности при использовании пиротехники

1. Используйте пиротехнику только на трезвую голову.

2. Прочитайте руководство пользователя изделия и строго его соблюдайте.

3. Выбирайте время и место правильно и придерживайтесь правила ночного покоя! Исключения – в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.

4. Считайтесь как с людьми, так и с животными, и обеспечьте их безопасность, если они боятся салютов.

5. Установите изделие должным образом (должна быть хорошая опора).

6. Даже на мгновение не наклоняйтесь над изделием.

7. Держитесь на безопасном расстоянии в соответствии с информацией на упаковке изделия.

8. Если изделие не загорается, подождите 10–15 минут перед тем, как подойти к нему.

9. Если на улице сильный ветер, стоит отказаться от запуска фейерверка.

10. Не оставляйте образовавшийся мусор!

Источник: Департамент защиты потребителя и технического контроля

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