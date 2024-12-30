А если проголодаемся? Смотрите, как будут работать магазины 31-го и 1-го

31 декабря – канун Нового года

31 декабря большинство магазинов в Эстонии работает по сокращенному графику. В супермаркетах, таких как Rimi, Prisma, Maxima и Selver, двери для покупателей обычно закрываются раньше, чем в обычные дни. Время работы варьируется в зависимости от местоположения и сети, но большинство закрывается между 18:00 и 20:00. Например, Maxima и Selver работают с 8:00 – 20:00 (точечные магазины работают до 21:00, а Prisma – в столице – круглосуточно; в других городах – до 22.

Поэтому, если вы хотите успеть приобрести продукты или подарки в последний момент, лучше уточнить точное расписание на сайте магазина или в мобильном приложении.

Торговые центры, такие как Ülemiste, Viru Keskus и T1 Mall of Tallinn, также работают по сокращенному графику. Чаще всего они закрываются к 19:00 и остается работать только продуктовый магазин до 21:00.

1 января – Новый год

1 января – это государственный праздник, поэтому большинство магазинов будет закрыто. Однако некоторые супермаркеты и магазины в центральных районах городов могут открыть свои двери ближе ко второй половине дня. Например, Maxima и Selver будут работать с полудня и до 22:00, Prisma в столице же будет традиционно открыта круглосуточно, в других городах с 10:00 – 23:00.

Торговые центры, такие как T1, Ülemiste, Viru Keskus 1 января будут закрыты.

Маленькие локальные магазины и рынки, как правило, остаются закрытыми в первый день года. Поэтому стоит заранее позаботиться о запасах продуктов и других необходимых товаров.

Полезные советы

Планируйте заранее. Составьте список покупок, чтобы избежать спешки 31 декабря. Уточняйте расписание. Проверьте часы работы ближайших магазинов на их официальных сайтах или в социальных сетях. Избегайте толпы. Постарайтесь делать покупки в первой половине дня 31 декабря, когда меньше очередей. Делайте онлайн-заказы. Многие магазины предлагают услуги доставки, но их расписание также может быть ограничено.

Удачных покупок и с наступающими праздниками!

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