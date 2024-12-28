Внимание, поклонники Майкла Джексона! В Эстонии вновь выступит самый известный в мире сценический дублер поп-короля!

Серхио Кортес не просто похож на Джексона – он невероятно похож! Его внешность, тембр голоса и движения – все это результат многолетних тренировок и совершенствования. Поклонники Джексона со всего мира считают его лучшим имитатором, и мы полностью согласны с ними. Особое внимание заслуживают костюмы Кортеса, которые точно повторяют образы из самых известных выступлений Джексона.

Шоу „Live Tribute Show: Michael Jackson“ длится два часа и уже завоевало сердца зрителей по всему миру. Это не просто концерт, это дань уважения величайшему артисту. Серхио Кортес, родом из Испании, лично встречался с Майклом Джексоном и, как говорят, был нанят его семьей в качестве дублера, чтобы обманывать папарацци.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу волшебства и музыки! Билеты на шоу „Live Tribute Show: Michael Jackson“ уже в продаже. Приходите и почувствуйте себя частью этого удивительного вечера! https://www.piletitasku.ee/ru/event/7240

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