Умерла звезда "Ромео и Джульетты“ Оливия Хасси

„С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Оливии Хасси Айсли. Оливия была замечательным человеком, чьи тепло, мудрость и чистая доброта затронули жизни всех, кто её знал. Оливия прожила жизнь, полную страсти, любви и преданности искусству, духовности и доброты по отношению к животным“, — говорится в сообщении родственников.

Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года в Буэнос-Айресе. Отец — Андреас Осуна — был оперным певцом и выступал под псевдонимом Исвальдо Рибо. Мать — англичанка Джой Хасси, которая работала секретарём. Когда Оливии исполнилось два года, родители развелись, и через пять лет мать забрала её и её младшего брата Эндрю в Лондон. Там Оливия, взяв фамилию матери, начала посещать театральную школу. Первую телевизионную роль получила в тринадцать лет, а в 16 сыграла Джульетту в фильме „Ромео и Джульетта“ итальянского режиссёра Франко Дзеффирелли, за которую получила „Золотой глобус“. За свою 60-летнюю карьеру она снялась более чем в 50 фильмах.