Что значит, если упала елка: что, согласно приметам, принесет успех или негатив

О чем может свидетельствовать падение елки

Как верования объясняют падение елочных игрушек

Рождественские и новогодние праздники сложно представить без елки, украшенной игрушками, фонарями, или ангелами. Однако с новогодней елкой может произойти досадная неприятность.

Узнали, что, если упала елка, это может иметь негативные последствия для семьи, проживающей в доме, где упала елка. На это указывают несколько народных примет и верований.

Прежде всего, падение елки часто имеет вполне логичные причины, такие как шаткая подставка, активность домашних любимцев или перегрузка украшениями. Однако, согласно приметам, падение елки может и означать следующее:

Важные изменения в доме или отношениях, если дерево упало в центре комнаты.

Потребность в защите дома от негатива, если елка упала у входа.

Часто с падением елки с нее слетают и новогодние украшения, в результате чего разбиваются. Поэтому возникает вопрос, к чему падают игрушки с елки. Разбитые игрушки могут символизировать завершение старого периода и начало нового. Есть поверье, что битое стекло отгоняет злых духов.

В то же время, если с елки упало, но осталось невредимым любимое украшение, это считается знаком счастья и удачи.

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