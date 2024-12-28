В Австралии умер 90-летний крокодил, снявшийся в оскароносном фильме

Крокодилу по имени Берт было больше 90 лет. Последние годы пятиметровый хищник весом около 700 килограммов жил в городе Дарвин в парке для рептилий Crocosaurus Cove, где был одним из самых ярких его резидентов.

„С большой печалью мы сообщаем, что не стало Берта, культового крокодила и звезды австралийского фильма о Данди. Берт мирно ушел в минувшие выходные, ему, по оценкам, было более 90 лет, что ознаменовало конец невероятной эпохи. Берт был поистине единственным в своем роде. Он был не просто крокодилом; он был силой природы и напоминанием о мощи и величии этих невероятных созданий“, — написали на своей странице в соцсетях представители парка.