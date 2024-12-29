ВИДЕО | "Лучший ваш подарочек - это я!“ Пэрис Хилтон поздравила поклонников с Рождеством в откровенном образе

Пэрис Хилтон в первый день Рождества разместила в социальных сетях видео, которое разделило ее поклонников на два лагеря - одни стали восхищаться ее смелостью, другие обрушились с жесткой критикой.

В коротком ролике, который Пэрис опубликовала в Instagram, она изображена голой, прикрывающей интимные места большим красным бантом. Звезда позирует на фоне елки и горы подарков.

„Мое присутствие — это подарок“, — подписала видео Пэрис. За два дня его видео собрало более 600 тысяч лайков и более 17 тысяч комментариев.

Часть комментаторов похвалили Пэрис за смелость и красоту. „Это единственный рождественский подарок, который имеет значение“, — написал один из комментаторов. „Этот стиль очень подходит к Рождеству. Невероятная красота, а когда она связана с красивой женщиной, все здесь приятно и мило“, - осыпал звезду комплиментами другой комментатор. „Это знаково! Никогда не меняйтесь“, — написал еще один поклонник.

Но были и те, кому ролик не понравился. „Я думал, ты повзрослела“, — написал один комментатор. „Какой в ​​этом смысл? Уважайте своих детей“, — сказал другой. „Я не понимаю, какое это имеет отношение к Рождеству“, — высказался третий.

Многие комментаторы раскритиковали светскую львицу и упомянули, что у нее есть дети, которые когда-нибудь увидят это видео. Некоторые посчитали, что Рождество — это религиозный праздник, над которым Пэрис открыто смеется в этом видео.

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