„Мамочка вчера слишком много выпила!“ Блогерка Маллукас провела Рождество под капельницей

О рождественских похождениях одной из самых известных создателей контента в Эстонии рассказал жених Маллукас Томас Мяртен Легрант. Он опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором видно, что на утром после праздников девушке было явно очень плохо.

Пара, познакомившаяся год назад и уже вовсю строящая планы на свадьбу, отмечала Рождества в семейном кругу – на празднике присутствовали многочисленные родственники, друзья, а также дети от предыдущих браков как Маллукас, так и Томаса.

Сочельник был гламурным во всех отношениях: Маллукас была одета в красное платье, на столе были устрицы и бокалы с шампанским. Гостей развлекал Дед Мороз.

А вот утро следующего дня началось уже не так гламурно. Судя по видео, пока все наслаждались завтраком, Маллукас лежала на диване, свернувшись калачиком и держа в руке стакан с водой. „У тебя там точно вода?“ — спрашивает Мяртен. В этом момент ему говорят, что блогерке уже дали лекарство от головной боли. „Мне так больно, что я не могу“, — признается Маллукас.

Один из детей Мяртена говорит, что ему жаль Маллукас, на что старшая дочь блогерки говорит: „Мамочка вчера слишком много выпила“.

„Честное слово, иди лечиться“, — говорит Мяртен. После этого блогерка идет в соседнюю комнату, где ей внутривенно вводят хлорид натрия. Все это показано публике в видеоблоге на YouTube, который за несколько дней просмотрели более 16 000 раз.

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