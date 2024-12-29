Койт Тооме вкладывает свои деньги в недвижимость: музыкант купил квартиру в элитном районе столицы

Многоквартирные дома в Пирита сами по себе являются достопримечательностями, хотя находятся в окружении настоящей архитектурной жемчужины столицы - Цветочного павильона, построенного в 60-х годах прошлого века. В одном из домов, построенных десять лет назад, Койт Тооме купил квартиру площадью почти 65 квадратных метров и балконом площадью чуть более 12 квадратных метров, где летом можно принимать солнечные ванны и наслаждаться морским видом.

Музыканту принадлежат также частный дом площадью почти 2600 квадратных метров недалеко от Таллинна, две квартиры в столице и недвижимость в Харьюмаа. Прошлый, 2023 год был для его компании KT Music весьма успешным. Доход от продаж составил около 332 000 евро, прибыль - почти 114 000 евро, а нераспределенная прибыль, накопленная в предыдущие годы, по состоянию на конец прошлого года составила чуть более 376 000 евро.

Известно, что средства в недвижимость вложили и другие артисты - например, Танель Падар и Карл-Эрик Таукар.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить