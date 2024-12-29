Представитель таллиннского рождественского рынка прокомментировал появление мусорных баков и строительного мусора на Ратушной площади

Представитель таллиннского рождественского рынка прокомментировал сложившуюся ситуацию. Она отметил, что демонтаж рынка уже завершен:

„Уже сегодня вечером завершат работы по разбору и демонтажу рождественского рынка. Ратушная площадь не останется пустой — на месте рынка появится Волшебный лес с хвойными деревьями, лесными животными и снежками. Первые огни Волшебного леса зажгутся уже 6 января“.

По словам представителя, процесс демонтажа рынка проходит в рекордно сжатые сроки — всего за 1,5 дня, в то время как на установку требуется 7 дней.

„Для торговцев это и так крайне напряженный процесс. Они работают до 23:00, продавцы окончательно вывозят свои вещи только утром следующего дня, после чего строители могут приступить к демонтажу домиков. Полностью вывезти свои вещи ночью невозможно, так как Департамент транспорта запрещает движение автомобилей в Старом городе в ночное время. Это, в свою очередь, мешает строителям разбирать домики ночью, поэтому днем на площади могут временно находиться строительные материалы и мусорные баки для сортировки отходов“, – объясняет коммуникационный менеджер рождественского рынка Марьен Высуялг.

Представитель подчеркнула, что организаторы стараются минимизировать неудобства для посетителей, выполняя максимально возможный объем работ ночью. Однако полностью избежать дневных работ невозможно, поскольку вся деятельность согласована по времени и не позволяет отклонений от графика.

„Еще в начале года мы предлагали продлить работу рынка до вечера воскресенья, чтобы демонтаж начался в ночь на понедельник, когда в Старом городе заметно меньше людей. Однако согласования на это не было получено. Тем не менее, уже сегодня вечером демонтаж будет полностью завершен, и Волшебный лес готовится радовать посетителей“.

Волшебный лес с центральной елкой будет открыт для посетителей до 25 февраля 2025 года. Организаторы обещают, что с 19 января Волшебный лес обретет новый облик, добавив еще больше сюрпризов для гостей столицы.

Таллиннский рождественский рынок снова откроется 21 ноября и продлится до 27 декабря 2025 года.

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