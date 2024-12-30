Пять подарков, которые нельзя дарить на Новый 2025 год: так вы заберете счастье у человека

Новый год — это время обновлений, перемен и новых начинаний. Однако при выборе подарков важно учитывать энергетику года, который вступает в свои права.

В 2025 году нас ожидает год Зеленой Деревянной Змеи, и именно этот символ задает особенные правила для тех, кто хочет привлечь удачу, гармонию и процветание. Выбор новогодних подарков становится не менее значимым, чем цвет праздничного наряда или угощения на столе, ведь далеко не каждый подарок способен принести позитивную энергетику и понравиться Змее.

Змея символизирует глубину, мудрость, перемены, а также осторожность и прагматизм. Она ценит энергию, способствующую развитию, защите и гармонии. Неправильно выбранные подарки могут нарушить энергетический баланс и испортить атмосферу праздника. Поэтому к выбору стоит подходить осознанно, обращая внимание не только на предпочтения адресата, но и на символическое значение подарка.

1. Ножи и другие острые предметы

Змея, как символ трансформации и защиты, избегает всего, что связано с насилием или резкостью. Острые предметы, такие как ножи или шипы, несут энергию конфликтов, разрывов и негативных событий. Считается, что такие подарки способны „разрезать“ удачу, вызвать энергетический дисбаланс и даже стать причиной разногласий в семье.

Почему ножи не подходят в качестве подарка:

- Острые предметы символизируют разрыв и разделение, даже если они практичны. Их дарение может нарушить гармоничный энергетический поток, стать предвестником разочарований, конфликтов или отчуждения.

- Отсутствие гибкости в символике ножей противоречит характеру Змеи, которая требует гибкости и возможности адаптации к новым условиям.

- Подарок в виде ножа может предполагать конфликты и споры, чего Змея категорически не принимает в своем году.

Пример: ножи для кухни, наборы ножей, декоративные ножи, кинжалы или мечи.

2. Черные драгоценности или предметы, связанные с трауром