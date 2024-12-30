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30.12.2024, 15:00

Пять подарков, которые нельзя дарить на Новый 2025 год: так вы заберете счастье у человека

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Рождественские подарки
Рождественские подарки
ФОТО: Kaup24 | Shutterstock

Ножи, черные драгоценности и другие подарки могут негативно повлиять на человека.

Новый год — это время обновлений, перемен и новых начинаний. Однако при выборе подарков важно учитывать энергетику года, который вступает в свои права.

В 2025 году нас ожидает год Зеленой Деревянной Змеи, и именно этот символ задает особенные правила для тех, кто хочет привлечь удачу, гармонию и процветание. Выбор новогодних подарков становится не менее значимым, чем цвет праздничного наряда или угощения на столе, ведь далеко не каждый подарок способен принести позитивную энергетику и понравиться Змее.

Змея символизирует глубину, мудрость, перемены, а также осторожность и прагматизм. Она ценит энергию, способствующую развитию, защите и гармонии. Неправильно выбранные подарки могут нарушить энергетический баланс и испортить атмосферу праздника. Поэтому к выбору стоит подходить осознанно, обращая внимание не только на предпочтения адресата, но и на символическое значение подарка.

1. Ножи и другие острые предметы

Змея, как символ трансформации и защиты, избегает всего, что связано с насилием или резкостью. Острые предметы, такие как ножи или шипы, несут энергию конфликтов, разрывов и негативных событий. Считается, что такие подарки способны „разрезать“ удачу, вызвать энергетический дисбаланс и даже стать причиной разногласий в семье.

Почему ножи не подходят в качестве подарка:

- Острые предметы символизируют разрыв и разделение, даже если они практичны. Их дарение может нарушить гармоничный энергетический поток, стать предвестником разочарований, конфликтов или отчуждения.

- Отсутствие гибкости в символике ножей противоречит характеру Змеи, которая требует гибкости и возможности адаптации к новым условиям.

- Подарок в виде ножа может предполагать конфликты и споры, чего Змея категорически не принимает в своем году.

Пример: ножи для кухни, наборы ножей, декоративные ножи, кинжалы или мечи.

2. Черные драгоценности или предметы, связанные с трауром

Черный цвет издавна ассоциируется с трауром, скорбью и утратой. Несмотря на свою глубину и загадочность, Змея не приветствует подарков, которые несут негативную энергетику или символизируют тьму. Черные украшения и другие мрачные предметы, напоминающие о печальных моментах, не подходят для празднования Нового года.

Почему черные драгоценности считаются неблагоприятными:

- Черный цвет в аксессуарах символизирует завершение, закрытость и потерю. Это противоречит энергии Змеи, которая ориентирована на новые начала, процветание и жизненную силу.

- Такие украшения могут угнетать эмоциональное состояние и ограничивать возможности для внутреннего роста и развития.

- Черные камни и украшения лишают праздничного настроения, фиксируя внимание на прошлом и препятствуя позитивным переменам.

Примеры нежелательных подарков: черные бриллианты, оникс, темные камни или украшения с траурной символикой.

3. Предметы, напоминающие о болезни или смерти

Змея символизирует обновление и перерождение, поэтому избегает всего, что связано с болезнями или смертью. Подарки, вызывающие ассоциации с трагическими событиями или негативными переживаниями, могут нарушить праздничную атмосферу и притянуть неблагоприятную энергию.

Почему такие подарки неуместны:

- Символика смерти и болезней несет энергию застоя, что противоречит динамике развития, которой руководствуется Змея.

- Такие предметы могут вызывать тревогу или неприятные эмоции у получателя, что подрывает гармонию праздника.

- Они блокируют поток удачи и позитивной энергетики, создавая атмосферу беспокойства.

Примеры нежелательных подарков: лекарства, предметы с символикой смерти, сувениры в форме скелетов или другие мрачные атрибуты.

4. Предметы, ассоциирующиеся с хаосом или нарушением баланса

Змея ценит порядок, стабильность и гармонию, поэтому подарки, вызывающие ассоциации с хаосом или нестабильностью, не подойдут. Такие вещи могут нарушить энергетический баланс и привнести беспокойство.

Почему это плохой выбор:

- Подарки, связанные с беспорядком или сложностью, могут препятствовать созданию атмосферы покоя и стабильности, которые важны для наступающего года.

- Они способны отвлекать внимание от главных целей, создавая ощущение перегруженности или дисгармонии.

- Змея предпочитает избегать излишней суматохи, поэтому сложные или вызывающие путаницу предметы будут восприняты негативно.

Примеры нежелательных подарков: сложные головоломки, громоздкие механизмы, игрушки, требующие длительной сборки, и другие предметы, вызывающие чувство замешательства.

5. Копии или поддельные предметы

Змея не терпит фальши и ценит подлинность во всем. Подарки в виде подделок или копий настоящих вещей могут принести разочарование и нарушить энергетический баланс.

Почему подделки нежелательны:

- Они символизируют обман и иллюзорность, что противоречит энергии искренности и развития.

- Такие вещи не только лишены истинной ценности, но и способны вызвать сомнения и неуверенность у получателя.

- Копии или фальшивки блокируют путь к настоящим достижениям, мешая гармонии и процветанию.

Примеры нежелательных подарков: поддельные брендовые вещи, пластиковые украшения под видом драгоценных камней, реплики дорогих аксессуаров.

Итог:

Энергия года Зеленой Деревянной Змеи требует осознанного подхода к выбору подарков. Избегайте всего, что связано с негативными эмоциями, конфликтами, болезнями или иллюзиями. Правильно подобранные подарки, отражающие гармонию, развитие и позитив, помогут настроиться на удачу, процветание и радость в новом году!

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