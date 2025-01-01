Женщина пожертвовала почку подруге по фан-клубу Гарри Поттера

42-летней Мисти Брукс диагностировали поликистоз почек в начале 2000-х годов. В 2022-м ей сообщили, что работоспособность почек снизилась до 19 процентов и ей срочно нужна пересадка. Она рассказала об этом лучшей подруге — 33-летней Меган Карпентер, с которой познакомилась в 2018 году в фан-клубе Гарри Поттера.

В апреле Карпентер прошла необходимые тесты и неожиданно узнала, что является самым подходящим донором для Брукс, не считая прямых родственников. После этого женщина решила пожертвовать почку подруге. „Мы встретились случайно в чате поклонников фильмов Диснея и Гарри Поттера в 2018 году и сразу отлично поладили. Чем больше мы общались, тем больше понимали, сколько у нас общего“, — рассказала Карпентер.

3 декабря Брукс пересадили почку подруги. Операция прошла успешно, обе американки восстанавливаются дом. „Мы больше не подруги, мы сестры. И я сделаю все, чтобы позаботиться о почке, которую она мне пожертвовала“, — заявила Брукс.

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