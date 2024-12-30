Комик Слава Комиссаренко заочно приговорён к 6 годам заключения
Комик Слава Комиссаренко заочно приговорён к 6 годам заключения. Приговор в отношении него вынес Минский городской суд.
Суд постановил признать комика стендап-комика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.130 ч.1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст.367 ч.2 (клевета в отношении Президента Республики Беларусь), ст.368 ч.1 (оскорбление Президента Республики Беларусь) УК. Сам Комиссаренко находится за пределами России и Беларуси. Ранее стендап-комик в своем выступлении из Киева рассказал, что на него открыло охоту белорусское КГБ, поэтому он был вынужден покинуть территорию РФ:
„В начале года у меня вышел монолог про Чык-Чырыка (так Комиссаренко называет Александра Лукашенко - прим. ред.). А у Лукашенко новогоднее поздравление. И монолог в трендах Ютуба был на первом месте, а новогоднее поздравление - на седьмом. И что-то мне подсказывает, что Лукашенко ненавидит меня чисто как ютубер ютубера“, — заявил Комиссаренко.