Комик Слава Комиссаренко заочно приговорён к 6 годам заключения

„В начале года у меня вышел монолог про Чык-Чырыка (так Комиссаренко называет Александра Лукашенко - прим. ред.). А у Лукашенко новогоднее поздравление. И монолог в трендах Ютуба был на первом месте, а новогоднее поздравление - на седьмом. И что-то мне подсказывает, что Лукашенко ненавидит меня чисто как ютубер ютубера“, — заявил Комиссаренко.