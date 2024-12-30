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30.12.2024, 13:00

ФОТО | В семье лыжников ожидается пополнение? Мачеха Келли Сильдару появилась на публике с округлившимся животом

 
Тынис, Сигрид и Хенри Сильдару
Тынис, Сигрид и Хенри Сильдару
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Гала-вечер, посвященный награждению лучших спортсменов Эстонии, собрал в концертном зале Alexela самые сливки эстонского мира спорта. Среди гостей привлекали внимание Тынис Сильдару со своей супругой Сигрид.

На гала-вечере „Звезды спортивного года 2024“ присутствовала, в частности, семья спортсменов Сильдару. Лыжница Келли Сильдару пришла на мероприятие со своим спутником жизни, тренером Михкелем Уставом. Ее брат Хенри и отец Тынис Силдару прибыли в концертный зал Alexela вместе. Последнего сопровождала его новая жена Сигрид Сильдару.

Наряду с эффектным синим платьем внимание привлекал также заметно округлившийся живот, который Сигрид то и дело придерживала и поглаживала рукой. Женщина гордо позировала перед фото-стендом, не скрывая от фотографов свой живот.

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