30.12.2024, 13:00
ФОТО | В семье лыжников ожидается пополнение? Мачеха Келли Сильдару появилась на публике с округлившимся животом
ФОТО: | Delfi Meedia
Гала-вечер, посвященный награждению лучших спортсменов Эстонии, собрал в концертном зале Alexela самые сливки эстонского мира спорта. Среди гостей привлекали внимание Тынис Сильдару со своей супругой Сигрид.
На гала-вечере „Звезды спортивного года 2024“ присутствовала, в частности, семья спортсменов Сильдару. Лыжница Келли Сильдару пришла на мероприятие со своим спутником жизни, тренером Михкелем Уставом. Ее брат Хенри и отец Тынис Силдару прибыли в концертный зал Alexela вместе. Последнего сопровождала его новая жена Сигрид Сильдару.
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