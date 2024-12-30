ФОТО | В семье лыжников ожидается пополнение? Мачеха Келли Сильдару появилась на публике с округлившимся животом

На гала-вечере „Звезды спортивного года 2024“ присутствовала, в частности, семья спортсменов Сильдару. Лыжница Келли Сильдару пришла на мероприятие со своим спутником жизни, тренером Михкелем Уставом. Ее брат Хенри и отец Тынис Силдару прибыли в концертный зал Alexela вместе. Последнего сопровождала его новая жена Сигрид Сильдару.