Стали известны даты работы таллиннского рождественского рынка в 2025 году

В этом году, как и всегда, ярмарка была одним из главных зимних событий в городе, но не обошлось без недочётов. Городские власти и организаторы уже подтвердили, что в начале следующего года состоится встреча, на которой будут обсуждаться сильные и слабые стороны прошедшего сезона. Участники намерены не только учесть пожелания жителей и туристов, но и найти пути для улучшения атмосферы и организации.