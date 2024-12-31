Как мы будем отдыхать, работать и учиться? Календарь выходных и каникул в Эстонии на 2025 год

В 2025 году в Эстонии 251 рабочий день — это 2008 рабочих часов. Из них большая часть выпадает на июль и октябрь — по 23 дня, то есть 184 часа, меньше всего работать придется в феврале и июне - по 19 дней, то есть 152 часа.

В новом году мы будем отдыхать 912 часов, то есть 114 выходных дней. Из них 12 — государственные праздники. Больше всего праздников — по 3 дня - нас ждет в июне и декабре, а пять месяцев в году вообще нет ни одного государственного праздника, в том числе и все три осенних месяца!

Кроме того, два праздника выпадают на выходные — 20 апреля и 8 июня, первые дни Пасхи и Троицы. Зато в декабре нас ждет самая короткая рабочая неделя в году — всего два рабочих дня, за которыми следуют пять выходных, три рождественских и два обычных, с 24 по 28 декабря. В июне также нас ждут длинные выходные с 21 по 24 июня.

Государственные праздники В 2025 году в Эстонии будут следующие государственные праздники: 1 января, среда - Новый год

24 февраля, понедельник - День независимости; Годовщина Эстонской Республики

18 апреля, пятница - Страстная пятница

20 апреля, воскресенье - 1-й день Пасхи

1 мая, четверг - День весны

8 июня, воскресенье - 1-й день Троицы

23 июня, понедельник - День победы

24 июня, вторник - Иванов день

20 августа, среда - День восстановления независимости

24 декабря, среда - канун Рождества

25 декабря, четверг - первый день Рождества

26 декабря, пятница - второй день Рождества Рабочие день, предшествующий Новому году, годовщине Эстонской Республики, Дню победы и кануну Рождества, сокращается на три часа. В 2025 году их будет всего два: 23 декабря, вторник - день перед кануном Рождества, и 31 декабря, среда - день перед Новым годом.

Рождественские каникулы у школьников закончатся 5 января, зимние пройдут с 24 февраля по 2 марта, а весенние — с 14 по 20 апреля. На летние каникулы школьники уйдут с 10 июня.

В новом учебном году 1 сентября выпадает на понедельник, а первые каникулы, осенние, пройдут с 20 по 26 октября. На рождественские каникулы школьники уйдут с 22 декабря.

Школьные каникулы Школьные каникулы в 2024/2025 учебный год: с 21 по 27 октября 2024

с 23 декабря 2024 по 5 января 2025

с 24 февраля по 2 марта 2025

с 14 по 20 апреля 2025 (за исключением 12-х классов)

с 10 июня по 31 августа 2025 (за исключением выпускных классов) Школьные каникулы в 2025/2026 учебный год: с 20 по 26 октября 2025

с 22 декабря 2025 по 11 января 2026

с 23 февраля по 1 марта 2026

с 13 по 19 апреля 2026 (за исключением 12-х классов)

с 17 июня по 31 августа 2026 (за исключением выпускных классов)

Пока что в Эстонии все еще не отменили перевод часов. На летнее время мы перейдем в ночь на 30 марта, воскресенье (на 1 час вперед), а снова на зимнее - в ночь на 26 октября, воскресенье (на 1 час назад).

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