Как мы будем отдыхать, работать и учиться? Календарь выходных и каникул в Эстонии на 2025 год
В 2025 году нас ждет 251 рабочий день и 114 выходных дней, среди которых 12 дней - государственные праздники. Правда, два праздника выпадают на выходные.
В 2025 году в Эстонии 251 рабочий день — это 2008 рабочих часов. Из них большая часть выпадает на июль и октябрь — по 23 дня, то есть 184 часа, меньше всего работать придется в феврале и июне - по 19 дней, то есть 152 часа.
В новом году мы будем отдыхать 912 часов, то есть 114 выходных дней. Из них 12 — государственные праздники. Больше всего праздников — по 3 дня - нас ждет в июне и декабре, а пять месяцев в году вообще нет ни одного государственного праздника, в том числе и все три осенних месяца!
Кроме того, два праздника выпадают на выходные — 20 апреля и 8 июня, первые дни Пасхи и Троицы. Зато в декабре нас ждет самая короткая рабочая неделя в году — всего два рабочих дня, за которыми следуют пять выходных, три рождественских и два обычных, с 24 по 28 декабря. В июне также нас ждут длинные выходные с 21 по 24 июня.
Рождественские каникулы у школьников закончатся 5 января, зимние пройдут с 24 февраля по 2 марта, а весенние — с 14 по 20 апреля. На летние каникулы школьники уйдут с 10 июня.
В новом учебном году 1 сентября выпадает на понедельник, а первые каникулы, осенние, пройдут с 20 по 26 октября. На рождественские каникулы школьники уйдут с 22 декабря.
Пока что в Эстонии все еще не отменили перевод часов. На летнее время мы перейдем в ночь на 30 марта, воскресенье (на 1 час вперед), а снова на зимнее - в ночь на 26 октября, воскресенье (на 1 час назад).