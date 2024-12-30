Налет „растает“ за считанные минуты: названо копеечное средство для очистки бокалов

Налет на бокалах для вина и другой стеклянной посуде нередко возникает после использования посудомоечной машины. В результате стекло теряет прозрачность и блеск.

Эксперт Джон Каттс, основатель компании „Me and MyGlass“, рассказал о простых и эффективных способах вернуть бокалам первоначальный вид, сообщает Express.co.uk.

Каттс советует отказаться от мытья бокалов в посудомоечной машине, поскольку горячая вода и моющее средство могут стать причиной помутнения. Вместо этого он рекомендует старый проверенный метод: ручное мытье с использованием раствора уксуса и теплой воды.

Уксусный раствор способен удалить налет всего за 5–10 минут.

Для тех, кто хочет добиться идеального блеска, Каттс советует полировать бокалы газетой или микрофибровой салфеткой.

Чтобы избежать разводов, эксперт рекомендует протирать стекло сверху вниз, тщательно осматривая поверхность, чтобы сохранить ее безупречно чистой и отполированной.

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