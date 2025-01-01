ФОТО И ВИДЕО | Последствия новогодней ночи в Ласнамяэ: смотрите, что происходило на улице после большого праздненства

На утро первого января картина типична для праздников такого масштаба: пустые бутылки, пакеты, конфетти, обертки от пиротехники и даже забытые шапки и шарфы валялись повсюду. Но, что примечательно, этот беспорядок слегка залежался на улицах города. Если в прошлом году коммунальные службы начали уборку сразу после двенадцати ночи, то в этом году в 4 утра не было замечено следов появления коммунальных служб. Остается надеяться, что к утру маги и волшебницы чистоты и порядка наведут красоту в Ласнамяэ.

На Лаагна ранним утром можно было заметить не только искрящееся конфетти на обочине, зеленых зонах и мосту, но и горящие открытым пламенем остатки фейерверка, а также запах жженой серы в воздухе.

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Тем не менее, несмотря на беспорядок, стоит отметить, что уровень культуры населения растет – мусорки были забиты коробками от фейерверков и бутылками. Всё больше людей предпочитают убирать за собой даже в новогоднюю ночь. Мужчина, запускавший в три утра салют, рассказал: "Мы выходим запускать салют, но всегда берем с собой пакет, чтобы собрать мусор. Это не сложно, и район останется чистым".

Новогодняя ночь в Ласнамяэ показала, что не только эффективная работа коммунальных служб, но и ответственность жителей — залог чистоты улиц.

Как рассказала представитель управы района Ласнамяэ – в первых числах января будет проводиться усиленная уборка.

„Управа района Ласнамяэ надеется, что при праздновании Нового года жители будут помнить о правилах поведения в общественных местах и не будут оставлять после себя мусор. При этом, согласно договору с обслуживающей фирмой, в период с 1 по 3 января проводится усиленная уборка района. Особое внимание будет уделяться сбору остатков пиротехнических изделий, бутылок и другого мусора, который остается на улицах после новогодней ночи“.

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