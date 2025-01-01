ВИДЕО | От „Все плохо, на работу не устроиться“ до „Радостно. Планы грандиозные“: с какими чувствами оставили 2024 год жители Таллинна(5)
28 декабря в Ласнамяэ состоялся грандиозный фейерверк. Праздник привлек огромное количество людей, пришедших полюбоваться ярким шоу и проводить уходящий год. Портал Bublik поговорил с посетителями мероприятия, чтобы узнать, с какими чувствами и эмоциями они прощаются с 2024 годом и встречают 2025-й.
„С плохими. Поднятие налогов, все остальное. Все плохо. Для меня понижение получки, мне больше 50 лет, уже работы хорошей не найдешь, попробуй куда устроиться — получки нет хорошей. Цель — выжить. Больше никаких нет“, — поделился мужчина средних лет.
„Радостно. Ничего страшного в личной жизни не случилось, и с новыми надеждами в новый год“, — сказала женщина, обнимая свою подругу, с которой дружат уже 64 года!
„Год был непростой, конечно, как и у практически каждого жителя Эстонии, но не унываем и смотрим с позитивом вперед. Конечно, планы большие, грандиозные. Самое главное — душевное здоровье“, — отметила женщина.
„Поменял работу, вроде все хорошо. Обычный год, никаких изменений не заметил“, — с легкостью признался мужчина.
„Идем в 2025 год с большой надеждой. С надеждой, что закончится война и мы вернемся домой. По сравнению с прошлым годом уже все нормально, привыкли к обстоятельствам эстонским, и все уже нормально. Ничего плохого не было. Хорошие люди, только благодарность эстонцам, что приняли нас, ничего вопреки не сказали“, — рассказала женщина, недавно переехавшая с мужем в Эстонию.
Каждый пришел на фейерверк со своими мыслями и чувствами, но объединяло всех одно — желание, чтобы новый год принес больше радости, стабильности и мира.
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