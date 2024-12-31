Топчик
31.12.2024, 12:42

Еще одна жертва уходящего года: популярный ресторан морепродуктов в Старом городе закрывается после семи лет работы

 
Ресторан The Nautilus в Старом городе Таллинна
Ресторан The Nautilus в Старом городе Таллинна
ФОТО: Google Maps

Расположенный на улице Пикк в Старом городе Таллинна ресторан Андрея Фалеева The Nautilus сообщил, что закроется в начале января.

„Даже хорошие вещи должны подходить к концу. 8 декабря этого года The Nautilus исполнилось семь лет, а 5 января 2025 года мы проведем нашу последнюю смену в жизни. Да, мы закрываемся на этой неделе и приглашаем всех провести последние несколько ночей вместе. Мы будем работать до 5 января в соответствии с нашими обычными рабочими часами“, - сообщил ресторан в социальных сетях.

Комментарий Андрея Фалеева:

Вероятно, прозвучу нескромно, но на мой взгляд, The Nautilus стал первым в Эстонии коммерчески успешным и долгоиграющим ресторанным проектом, специализирующимся на рыбе и морепродуктах. Но мир вокруг меняется, а это значит, что и нам нельзя стоять на месте.

Буду говорить честно, за 7 лет работы, The Nautilus пару раз приближался к моменту, когда он был близок к закрытию, но в итоге мы благополучно преодолели и ковид, и кризис сальмонеллы, и каждый раз мы восстанавливались, старались улучшать качество еды и сервиса и у нас вновь сидел полный зал гостей.

Именно поэтому мне особенно приятно осознавать, что мы сейчас закрываем ресторан не в ситуации, когда все плохо и мы по уши в долгах. Нет, это решение осознанное и максимально рациональное.

7 лет назад, когда мы открывались, мы все жили в другой экономической и социальной парадигмах и череда глобальных кризисов не могла не внести свои поправки. Старый город, в котором находится ресторан, становится все более сложной площадкой для работы, а повышение налогов и рост цен сильно влияет на наше ценообразование и маржинальность. Все это сильно отражается на возможностях нашего роста и развития. Стагнировать мы не хотим даже в кризис.

Но закрытие Наутилуса не означает, что наша команда уходит в небытие. Мы не обанкротились, компания продолжает существовать, долгов перед поставщиками у нас нет, ключевые сотрудники остаются с нами, а с теми членами команды, которые скоро отправятся к новым вызовам, мы не прощаемся, а лишь с улыбкой говорим друг другу „до встречи“.

В общем, когда что-то закрывается, всегда появляется что-то новое, в новом месте и в обновленном формате. Поэтому следите за нашими обновлениями, уверен, что уже в 2025-м году мы снова увидимся с нашими любимыми гостями.

При этом ресторан отмечает, что причиной закрытия стали не финансовые трудности: „The Nautilus закроется не потому, что дела шли неважно, а потому, что у каждого проекта есть свой срок жизни. Мир вокруг нас меняется, и мы тоже должны меняться“.

„Последние 7 лет были чертовски трудными, но они стоили каждой секунды! У нас были потрясающие гости, члены команды и удивительные ночи, проведенные вместе под одной крышей. Мы продавали огромное количество морепродуктов и вина. У нас были отличные вечеринки и идеальные спокойные вечера. Мы пережили трудные времена и снова и снова открывали свои двери для удивительных людей“, - отмечает руководство ресторана.

Однако в посте сказано, что вскоре в социальных сетях ресторана будут объявлены еще интересные новости, так как 5 января „закончится только первая глава“ Продолжайте следить за этой страницей, и скоро мы поделимся интересными новостями.

Ресторан The Nautilus находится по адресу Пикк, 36 в Старом городе Таллинна и специализируется на блюдах из морепродуктов. В меню представлены устрицы, мидии, креветки, рыба и другие позиции, приготовленные с использованием современных кулинарных техник. Интерьер выполнен в морском стиле, а открытая кухня позволяет посетителям наблюдать за процессом приготовления блюд. Заведение предлагает также широкий выбор вин, подобранных для сочетания с морепродуктами.

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