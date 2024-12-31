Еще одна жертва уходящего года: популярный ресторан морепродуктов в Старом городе закрывается после семи лет работы
Расположенный на улице Пикк в Старом городе Таллинна ресторан Андрея Фалеева The Nautilus сообщил, что закроется в начале января.
„Даже хорошие вещи должны подходить к концу. 8 декабря этого года The Nautilus исполнилось семь лет, а 5 января 2025 года мы проведем нашу последнюю смену в жизни. Да, мы закрываемся на этой неделе и приглашаем всех провести последние несколько ночей вместе. Мы будем работать до 5 января в соответствии с нашими обычными рабочими часами“, - сообщил ресторан в социальных сетях.
При этом ресторан отмечает, что причиной закрытия стали не финансовые трудности: „The Nautilus закроется не потому, что дела шли неважно, а потому, что у каждого проекта есть свой срок жизни. Мир вокруг нас меняется, и мы тоже должны меняться“.
„Последние 7 лет были чертовски трудными, но они стоили каждой секунды! У нас были потрясающие гости, члены команды и удивительные ночи, проведенные вместе под одной крышей. Мы продавали огромное количество морепродуктов и вина. У нас были отличные вечеринки и идеальные спокойные вечера. Мы пережили трудные времена и снова и снова открывали свои двери для удивительных людей“, - отмечает руководство ресторана.
Однако в посте сказано, что вскоре в социальных сетях ресторана будут объявлены еще интересные новости, так как 5 января „закончится только первая глава“ Продолжайте следить за этой страницей, и скоро мы поделимся интересными новостями.
Ресторан The Nautilus находится по адресу Пикк, 36 в Старом городе Таллинна и специализируется на блюдах из морепродуктов. В меню представлены устрицы, мидии, креветки, рыба и другие позиции, приготовленные с использованием современных кулинарных техник. Интерьер выполнен в морском стиле, а открытая кухня позволяет посетителям наблюдать за процессом приготовления блюд. Заведение предлагает также широкий выбор вин, подобранных для сочетания с морепродуктами.