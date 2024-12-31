Еще одна жертва уходящего года: популярный ресторан морепродуктов в Старом городе закрывается после семи лет работы

Комментарий Андрея Фалеева:

Вероятно, прозвучу нескромно, но на мой взгляд, The Nautilus стал первым в Эстонии коммерчески успешным и долгоиграющим ресторанным проектом, специализирующимся на рыбе и морепродуктах. Но мир вокруг меняется, а это значит, что и нам нельзя стоять на месте.

Буду говорить честно, за 7 лет работы, The Nautilus пару раз приближался к моменту, когда он был близок к закрытию, но в итоге мы благополучно преодолели и ковид, и кризис сальмонеллы, и каждый раз мы восстанавливались, старались улучшать качество еды и сервиса и у нас вновь сидел полный зал гостей.

Именно поэтому мне особенно приятно осознавать, что мы сейчас закрываем ресторан не в ситуации, когда все плохо и мы по уши в долгах. Нет, это решение осознанное и максимально рациональное.

7 лет назад, когда мы открывались, мы все жили в другой экономической и социальной парадигмах и череда глобальных кризисов не могла не внести свои поправки. Старый город, в котором находится ресторан, становится все более сложной площадкой для работы, а повышение налогов и рост цен сильно влияет на наше ценообразование и маржинальность. Все это сильно отражается на возможностях нашего роста и развития. Стагнировать мы не хотим даже в кризис.

Но закрытие Наутилуса не означает, что наша команда уходит в небытие. Мы не обанкротились, компания продолжает существовать, долгов перед поставщиками у нас нет, ключевые сотрудники остаются с нами, а с теми членами команды, которые скоро отправятся к новым вызовам, мы не прощаемся, а лишь с улыбкой говорим друг другу „до встречи“.