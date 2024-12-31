Умер бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель

Канцелярия президента Эстонии с глубоким прискорбием сообщает, что Арнольд Рюйтель, президент Эстонии в 2001-2006 годах, скончался сегодня вечером в возрасте 96 лет.
Президент Эстонии Алар Карис вместе с первой леди Сирье Карис и канцелярией президента выражают глубокие соболезнования родным и близким президента Арнольда Рюйтеля.
В честь президента Рюйтеля состоятся государственные похороны.
Ранее стало известно, что в конце декабря Арнольд Рюйтель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. 26 декабря эту информацию подтвердили ERR в канцелярии президента.
96-летний Рюйтель и раньше попадал в больницу, но после медицинских процедур он возвращался к обычной жизни. В 2021 году Рюйтель почувствовал себя плохо в зале Рийгикогу. Тогда его выписали из больницы после проверки состояния здоровья. В 2016 году экс-президент обратился в больницу в Мустамяэ, где врачи установили, что причиной ухудшения самочувствия было пониженное артериальное давление. В 1997 году Рюйтелю сделали операцию на сердце в предынфарктном состоянии.
Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года на острове Сааремаа в семье православных эстонцев. В 1964 году окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию, и в 1972 получил степень кандидата сельскохозяйственных наук. С 1969 по 1977 год Арнольд Рюйтель был ректором Эстонской сельскохозяйственной академии.
С 1977 года являлся членом бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии, с 1979-го по 1983-й — первым заместителем председателя Совета Министров Эстонской ССР. В 1983 году был назначен председателем Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.
Стоял у истоков независимости Эстонии
Арнольд Рюйтель сыграл главную роль в подготовке Декларации о суверенитете, принятой Верховным Советом Эстонской ССР 16 ноября 1988 года. В марте 1990 был избран председателем Верховного Совета Эстонской ССР (оставался им до октября 1992 года). Под руководством Рюйтеля 8 мая 1990 года Верховный Совет принял закон о восстановлении действия Конституции независимой Эстонской Республики 1938 года. В 1991—1992 был членом Конституционной Ассамблеи, составившей проект Конституции Эстонской Республики.
Президент Эстонии
Арнольд Рюйтель выдвигал свою кандидатуру на первых всенародных президентских выборах в 1992 году и занял первое место, получив 43 % голосов избирателей, но проиграл второй тур, в котором голосовали депутаты эстонского парламента, Леннарту Мери.
В 1996 году вновь выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах (начиная с которых президента избирает Рийгикогу, а в случае неудачи голосования — специальная коллегия выборщиков) и снова проиграл Мери во втором туре голосования выборщиков.
21 сентября 2001 года коллегия выборщиков во втором туре выбрала Рюйтеля (выставившего свою кандидатуру только при голосовании выборщиков) президентом Эстонии. В должность президента Эстонской Республики Рюйтель официально вступил 8 октября.
7 июня 2006 года Рюйтель заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если президент вновь не будет выбран через Рийгикогу. На прошедших 23 сентября 2006 года выборах президента Эстонии, Рюйтель проиграл своему оппоненту, набрав 162 голоса из 345 возможных. В результате решения Коллегии выборщиков президентом Эстонской Республики был избран Тоомас Хендрик Ильвес, набравший 174 голоса. Полномочия Рюйтеля как президента закончились 9 октября 2006 года.
Арнольд Рюйтель был женат на фольклористке Ингрид Рюйтель (род. 1935), с которой они воспитали двух дочерей — Марис и Аннели. У бывшего президента Эстонии осталось шесть внуков.