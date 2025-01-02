Читатели определились: вот где в Эстонии в этом году была самая красивая праздничная елка!

Ель в Хаапсалу привезли из государственного леса недалеко от Мартна, ее высота 15 метров. В этом году хаапсалуская рождественская ель получила и новые украшения.

Ель в Рапла не привозят из леса – она растет рядом с церковью. Ее высота составляет около 20 метров, и каждый год в декабре ее украшают к Рождеству.