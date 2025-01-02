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02.01.2025, 15:30

Читатели определились: вот где в Эстонии в этом году была самая красивая праздничная елка!

 
В голосовании победила елка в Пярну
В голосовании победила елка в Пярну
ФОТО: Tõiv Jõul | Erakogu

В жесткой конкуренции больше всего голосов набрала рождественская ель в Пярну.

Это 12-метровая обыкновенная ель, доставленная из Синди. Поздравляем Пярну!

Второе место заняла рождественская ель из Хаапсалу, а третье место – рождественская ель в Рапла.

Ель в Хаапсалу привезли из государственного леса недалеко от Мартна, ее высота 15 метров. В этом году хаапсалуская рождественская ель получила и новые украшения.

Рождественское дерево в Хаапсалу

Ель в Рапла не привозят из леса – она растет рядом с церковью. Ее высота составляет около 20 метров, и каждый год в декабре ее украшают к Рождеству.

Рождественское дерево в Рапла

Счастливого нового года, дорогие читатели!

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