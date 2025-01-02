AirBaltic этим летом отменяет около 5000 рейсов

Отмены рейсов связаны с неожиданными задержками со стороны поставщика Pratt & Whitney и увеличением сроков технического обслуживания двигателей. Неспособность производителя двигателей своевременно выполнять свои обязательства по обслуживанию повлияла на эксплуатационную готовность парка Airbus A220-300 авиакомпании airBaltic, вынудив компанию внести изменения в расписание летнего сезона.

AirBaltic получила от Pratt & Whitney информацию о том, что часть их самолетов A220-300 будет выведена из эксплуатации в 2025 году из-за нехватки двигателей. В результате авиакомпания отменяет 19 маршрутов и сокращает частоту рейсов на 21 направлении в своих различных базах. Всего будет отменено 4670 рейсов, что затронет примерно 67 160 пассажиров. Несмотря на эти трудности, airBaltic продолжит выполнять большинство рейсов – более чем в 70 направлений по Европе и за ее пределами, обеспечивая связь стран Балтии с остальным миром.

Как и многие другие авиакомпании по всему миру, airBaltic сталкивается с внешними факторами, не поддающимися их контролю, включая глобальные проблемы с цепочками поставок и ограничения в обслуживании. Авиакомпания искренне сожалеет о неудобствах, вызванных отменой рейсов, и готова помочь пострадавшим клиентам, предлагая альтернативные варианты путешествий или полный возврат средств, если это необходимо. Основными приоритетами airBaltic остаются минимизация сбоев и обеспечение надежного обслуживания. Авиакомпания тесно сотрудничает с Pratt & Whitney для решения проблем с обслуживанием и поиска устойчивого решения.

Клиентам, чьи бронирования затронуты изменениями, рекомендуется проверить свои брони на сайте airBaltic.com в разделе „Управление моим бронированием“. Там можно выбрать альтернативные рейсы airBaltic или запросить полный возврат средств. По дополнительным вопросам пассажиры могут обратиться в колл-центр airBaltic или связаться с третьими сторонами, через которые были приобретены билеты.

Редакция обратилась в airBaltic с вопросом, затронут ли изменения рейсы из Таллинна. Мы обновим статью по мере поступления ответа.

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