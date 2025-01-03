Скандал в Австралии: актриса сериала и модель OnlyFans родила ребёнка от своего брата!

29-летняя Скарлет, которая зарабатывала деньги на платформе OnlyFans, родила своего первенца 25 декабря. Роды оказались сложными: после семи часов боли актриса почувствовала, что теряет сознание. Однако спустя ещё пять часов на свет появилось рождественское чудо.

Отношения Скарлет и Тая вызвали немало шума в международных СМИ. Пара, встретившая своего первенца, познакомилась в подростковом возрасте в Мельбурне. Но их пути быстро пересеклись на новом уровне, когда их родители начали встречаться и вскоре стали жить вместе.

Несмотря на то, что Скарлет и Тайо стали сводными братом и сестрой, они влюбились друг в друга. В прошлом году пара решила узаконить свои отношения, устроив свадьбу в Греции. О своей беременности они объявили в сентябре этого года. Скарлет не скрывает, что их роман начался после того, как они стали одной семьёй, и часто подчёркивает в своих публикациях, что вышла замуж за сводного брата.

Скарлет наиболее известна по роли полицейского Мишти Шармы в сериале „Соседи“ (2017–2018). Из этого шоу вышло немало других звёзд, включая Марго Робби, Кайли Миноуг и Джейсона Донована.

После ухода из сериала Скарлет стала успешной моделью на OnlyFans, не боясь публиковать откровенные снимки. В настоящее время её контент включает участие супруга, и, по словам Скарлет, это принесло им целое состояние. „Я вхожу в топ 0,01% самых высокооплачиваемых пользователей OnlyFans. И с каждым месяцем результаты становятся лучше“, — заявила она ранее.

Сейчас за жизнью Скарлет следят 2,5 миллиона подписчиков в Instagram.

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