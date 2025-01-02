В 2025 году на свет появится поколение „бета“. Какими будут дети, которые доживут до XXII века?

Согласно графику МакКриндла, период поколения „альфа“, начавшийся в 2010 году, завершился в конце 2024 года. Ему на смену придут „бета“.

В своем блоге демограф пишет, что к 2035 году „бета“ будут составлять 16 процентов населения планеты. Многие из них также доживут до XXII века.

Названия поколений „альфа“ и „бета“ символизируют не только новизну, но и первые поколения, которые будут расти в совершенно ином мире. „Мы перешли к греческому алфавиту, чтобы подчеркнуть, что эти поколения будут формироваться в эпоху полной интеграции технологий“, — поясняет исследователь. Смена поколений определяется не только годами рождения, но и событиями, технологиями и культурными изменениями, которые формируют образ жизни и ценности.

Дети в мире технологий

Для поколения „бета“ цифровая и физическая реальности сольются в единую среду. Если поколение „альфа“ стало свидетелем расцвета умных технологий и искусственного интеллекта, то „бета“ будут жить в эпоху, когда эти технологии будут полностью интегрированы в повседневную жизнь. Это затронет образование, работу, здравоохранение и досуг.

„Скорее всего, они станут первым поколением, для которого автономные транспортные средства, носимые устройства для здоровья и полностью погружающие виртуальные среды станут стандартной частью жизни. Годы их становления будут отмечены доминированием персонализации — алгоритмы искусственного интеллекта будут оптимизировать их обучение, покупки и социальные взаимодействия на уровне, который мы пока можем только представить“.