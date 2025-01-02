В 2025 году на свет появится поколение „бета“. Какими будут дети, которые доживут до XXII века?(3)
Дети, родившиеся между 2025 и 2039 годами, станут новым поколением - „бета“. Демограф Марк МакКриндл и его команда проанализировали, какими будут эти дети и в каком мире они будут жить.
Согласно графику МакКриндла, период поколения „альфа“, начавшийся в 2010 году, завершился в конце 2024 года. Ему на смену придут „бета“.
В своем блоге демограф пишет, что к 2035 году „бета“ будут составлять 16 процентов населения планеты. Многие из них также доживут до XXII века.
Названия поколений „альфа“ и „бета“ символизируют не только новизну, но и первые поколения, которые будут расти в совершенно ином мире. „Мы перешли к греческому алфавиту, чтобы подчеркнуть, что эти поколения будут формироваться в эпоху полной интеграции технологий“, — поясняет исследователь. Смена поколений определяется не только годами рождения, но и событиями, технологиями и культурными изменениями, которые формируют образ жизни и ценности.
Дети в мире технологий
Для поколения „бета“ цифровая и физическая реальности сольются в единую среду. Если поколение „альфа“ стало свидетелем расцвета умных технологий и искусственного интеллекта, то „бета“ будут жить в эпоху, когда эти технологии будут полностью интегрированы в повседневную жизнь. Это затронет образование, работу, здравоохранение и досуг.
„Скорее всего, они станут первым поколением, для которого автономные транспортные средства, носимые устройства для здоровья и полностью погружающие виртуальные среды станут стандартной частью жизни. Годы их становления будут отмечены доминированием персонализации — алгоритмы искусственного интеллекта будут оптимизировать их обучение, покупки и социальные взаимодействия на уровне, который мы пока можем только представить“.
МакКриндл подчеркивает двоякое влияние технологий на воспитание современными родителями. С одной стороны, миллениалы активно используют технологии для обучения, общения и развлечений, интегрируя их в повседневную жизнь детей с раннего возраста. С другой стороны, существует осознанность рисков, связанных с технологиями, и стремление сбалансировать время за экранами с активностями на свежем воздухе и личным общением. Если миллениалы часто использовали соцсети, чтобы документировать моменты жизни своих детей, то родители „зумеры“ подходят к этому более осознанно. Как самая технически подкованная родительская группа, они ценят преимущества технологий, такие как персонализированное образование и возможности связи, но также понимают необходимость ограничивать экранное время для гармоничного эмоционального и социального развития.
Воспитанные в меняющемся обществе
„Бета“-поколение будет расти в мире с такими вызовами, как климатические изменения, глобальная демографическая трансформация и ускоренная урбанизация. Устойчивое развитие в этой реальности станет не просто выбором, а необходимостью и надеждой. Их родители — „миллениалы“ и „зумеры“ — акцентируют внимание на адаптивности, равенстве и экологической осознанности.
В результате поколение „бета“ станет более глобально мыслящим и ориентированным на общественное благо, чем все предыдущие поколения. Воспитание в духе инноваций будет направлено не только на комфорт, но и на решение сложных проблем современности.
Связанные, но индивидуализированные
Понимание социальных связей у „бета“ будет иным. Родившись в мире, где технологии всегда были доступны, они будут строить дружбу, получать образование и строить карьеру в эпоху, когда цифровое взаимодействие станет нормой. При этом они будут уделять особое внимание своей цифровой идентичности, формируя её осознанно и безопасно, чему поспособствует влияние родителей. Этот подход поможет им развивать чувство индивидуальности как в онлайн-пространстве, так и в реальной жизни. Поколение „бета“ переосмыслит понятие принадлежности, объединяя личные отношения с участием в глобальных цифровых сообществах.
„Бета“ — это заря новой эпохи. Они будут расти в мире, формируемом технологическими достижениями, изменениями социальных норм и растущим вниманием к устойчивости и глобальному гражданству“, — заключает исследователь.