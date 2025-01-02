ВИДЕО | Пушистый снег и лёгкий мороз вывел людей на улицу. Смотрите, какой ажиотаж на катке в Ласнамяэ

Здесь всё пропитано духом Нового года и Рождества: из динамиков льются знакомые мелодии, пары и семьи кружатся под весёлые ритмы, а у уютных киосков люди согреваются горячими напитками. От весёлого смеха и звона коньков на льду становится ещё теплее.

: : :

Особенно радует, что на катке нашлось место и новичкам, и опытным фигуристам. Маленькие дети с поддержкой родителей делают свои первые шаги на коньках, а подростки соревнуются в скорости и трюках.

: : :

Если вы ещё не успели присоединиться к этому зимнему празднику, скорее доставайте коньки и приезжайте! Такой морозной и весёлой зимы ждут целый год.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить