ВИДЕО | Netflix показал первый тизер третьего сезона сериала „Игра в кальмара“

В конце декабря Netflix представил второй сезон популярного южнокорейского сериала „Игра в кальмара“, который побил мировые рекорды и возглавил чарты в 93 странах. А недавно в сети появился первый тизер третьего сезона.

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Этот сериал, ставший одним из самых популярных в мире, завоевал сердца миллионов зрителей. Первая часть истории об играх на выживание вышла в 2021 году, а продолжение зрители смогли увидеть в 2024-м. Однако ожидание третьего сезона будет значительно короче — его премьера запланирована на 2025 год.

Режиссер и сценарист Хван Дон Хек ранее заявлял, что третий сезон станет финалом сериала. Именно в этой части завершится история игрока 456, и зрители узнают, удастся ли ему победить создателей смертельной игры.

Netflix опубликовал тизер третьего сезона 1 января на официальной странице YouTube, сопроводив его подписью: „Все поприветствуйте Чхоль Су. „Игра в кальмара 3“ выходит в 2025 году“.

Точную дату релиза третьего сезона компания Netflix пока не раскрыла. Однако ходят слухи, что премьера может состояться летом, предположительно 27 июня. Тем временем другой YouTube-канал, Screen Culture, опубликовал более продолжительный тизер сериала.

В этом ролике показано, что главный герой продолжит свою борьбу с создателями игры на выживание. В конце тизера также появляется намек, что финальная часть сериала выйдет именно летом этого года.

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