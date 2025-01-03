Шоубиз
03.01.2025, 11:30

ВИДЕО | „Вся в маму“: Максим Галкин спел вместе с дочерью-красавицей и показал Пугачеву в строгом образе

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Последний день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2024
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Максим Галкин показал нежные кадры с дочерью.

Комик Максим Галкин поделился видео, на котором он исполняет песню с дочерью Лизой.

На своей странице в Instagram Галкин выложил кадры, снятые в новогоднюю ночь в ресторане, где он пел, а Лиза была рядом. Девочка нежно обнимала отца и с радостью слушала, как он поет.

На видео также появилась Алла Пугачева, которая снимала происходящее на телефон. Поклонники были в восторге от этого импровизированного момента и оставили множество положительных комментариев.

„Какая замечательная семья! Смотрела на вас, и улыбка не сходила с лица. Всей вашей семье самые лучшие пожелания!“

„Такое трогательное видео!“

„Нужен дуэт! С Новым годом, наши дорогие! Лиза так красивая, вся в маму!“, — писали фанаты.

Новое фото

Судя по всему, Максим не может налюбоваться своей красавицей-женой. Вот уже третьи сутки подряд комик делится фотографиями из личного архива. На этот раз Галкин опубликовал портрет Аллы Пугачевой. Примадонна сидела за столом, на ней был строгий черно-белый костюм. На фото певица сдержена и не проявляет ярких эмоций, как, например, на новогоднем празднике, где они с мужем весело отплясывали на фоне наряженной елочки.

Максим Галкин и Алла Пугачева встретили Новый 2025-ый год в ресторане, откуда Галкин выложил видео, на котором они танцуют под хит Андрея Губина и Валерия Меладзе. Алла Борисовна, несмотря на слухи о ее здоровье, выглядела бодрой и полна энергии. В кадре она обнимала мужа, и оба наслаждались праздничной атмосферой, окруженные роскошной елкой. Пугачева была одета в эффектный черный костюм с накидкой и шляпкой с вуалью. Подробнее об этом событии можно прочитать по ссылке:

ВИДЕО | Танцуют под Меладзе и Губина: Галкин показал, как под артистичные танцы встретил новогоднюю ночь с Пугачевой

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