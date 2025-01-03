Продано более 100 тонн мандаринов! Смотрите, какие продукты скупали жители Эстонии для праздничного стола в Maxima

„Несмотря на длительное снижение объемов в розничной торговле и предпочтения покупателей, в этом году на рождественские любимые блюда скидок не делали. Но в корзину попали также несколько премиум-продуктов. Хотя из праздничной статистики продаж Maxima можно выделить новые тренды, традиционные рождественские блюда остаются в почете“, – поясняет руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima Яаника Терасмаа.

Продано более 100 тонн мандаринов

В период с 20 по 26 декабря среди фруктов и овощей в магазинах Maxima чаще всего покупали мандарины, бананы, яблоки, апельсины, хурму, виноград, чернику, авокадо, лимоны и грейпфруты. За этот период мандаринов было продано более 100 тонн – это в два раза больше, чем бананов, и в три раза больше, чем яблок.

Утка заняла лидирующую позицию в мясных продажах

Среди традиционных выборов заметным отличием стали данные о продажах мяса, где где первые два места заняли охлажденная утка Well Done и гриль-бройлер Tallegg. „Хотя различные продукты – от запеченных окороков до ребрышек – в сумме занимают первое место по объему, в этом году альтернатива в виде птицы была особенно популярна“, – отмечает Терасмаа.

Самые популярные сладости – маленькие молочные шоколадки Kalev

В категории сладостей чаще всего покупали небольшие молочные шоколадки Kalev весом 20 и 40 грамм. Топ-10 лидеров этой категории полностью заняли продукты Kalev – от конфетных ассорти до шоколада с разными вкусами.

Глинтвейн занял почетное место на праздничном столе

С ростом праздничного настроения увеличились и продажи глинтвейна – в топ-10 категории вин сразу 4 места заняли глинтвейны. Самым популярным стал глинтвейн Vana Tallinn. Среди игристых вин больше всего покупали Martini Asti, Törley и La Buona Vita Prosecco.

Готовая еда Maxima Meistrite пользовалась большим спросом

Среди готовых блюд Maxima Meistrite самой популярной категорией оказались кондитерские изделия, лидером среди которых стал мини-пирог „Муравейник“. В горячем отделе традиционно популярны уже готовые блюда.

„Даже в праздничные дни, когда больше покупают ингредиенты для приготовления дома, в этом году особенно заметно выросли продажи готового гриль-мяса. Например, мы продали более 2,5 тонн жареных куриных бедрышек, ножек и гриль-цыпленка“, – добавляет Терасмаа.

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