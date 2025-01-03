В ночь с пятницы на субботу в Эстонии можно увидеть метеорный поток Квадрантиды
Если небо будет ясным, то есть шанс увидеть до 20 „падающих звезд“ в час.
В пятницу, 3 января, жители Эстонии смогут наблюдать одно из самых впечатляющих астрономических явлений – метеорный поток Квадрантиды. По данным астрономического общества Ursa, этот поток выделяется среди других своей яркостью, хотя его сложнее заметить, чем августовские или декабрьские звездопады.
Лучшее время для наблюдения – вечер пятницы, когда пик активности метеорного дождя ожидается в 17:00. В местах, удалённых от городского освещения, эстонцы смогут увидеть до 20 метеоров в час.
Метеоры этого потока кажутся исходящими из созвездия Волопаса, которое в начале вечера находится на северо-западе. Для лучшего обзора рекомендуется направить взгляд к зениту или немного в сторону юго-запада.
Такое событие – отличная возможность насладиться звёздным небом в Эстонии и загадать желания под „падающими звёздами“.