В Эстонии назвали животное и птицу 2025 года
Эстонское териологическое общество выбрало животным 2025 года лося (Alces alces), самого крупного представителя фауны эстонских лесов, пишет rus.err.ee.
По результатам наблюдений, численность лосей на начало 2024 года составляла 10 000 – 11 000 особей. По сравнению с предыдущим годом общая численность лосей немного снизилась, особенно на материковой части Эстонии. При этом заметно, что численность детенышей была самой низкой за последние 20 лет, что свидетельствует о возросшем давлении хищников. В прошлом году охотники подстрелили около 4000 лосей.
„Лось – мощное и харизматичное животное, к которому требуется более осознанное отношение. Выбрав лося животным года, мы подчеркиваем необходимость поиска баланса между деятельностью человека и средой обитания диких животных“, – сказал Рагне Эримяэ из Эстонского териологического общества.
Тем временем Эстонское орнитологическое общество выбрало птицей 2025 года баклана, в последнее время привлекающего повышенное внимание общественности, пишет rus.err.ee.
Речь идет об адаптивном виде, который можно встретить от Австралии до Гренландии, как на морском побережье, так и на реках и озерах. В то же время увеличение численности бакланов в Эстонии вызвало ряд вопросов о его происхождении, питании и экологическом воздействии, отмечается в пресс-релизе Орнитологического общества.
„Многовековые проклятия в адрес бакланов поставили вид на грань исчезновения. В 1979 году вид был взят под охрану в ЕС, после чего его популяция восстановилась. Быстрому восстановлению способствовали также запрет на использование инсектицида ДДТ и непропорционально большое количество мелкой рыбы, пригодной для питания баклана“, – пояснил Тятте.
В прошлом году животным годы была выдра, годом ранее – белка-летяга. Животное года объявляют с 2013 года. За это время были выбраны: волк, кольчатая нерпа, кабан, барсук, косуля, рысь, бобр, летучая мышь, крыса, медведь.