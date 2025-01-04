В Эстонии назвали животное и птицу 2025 года

По результатам наблюдений, численность лосей на начало 2024 года составляла 10 000 – 11 000 особей. По сравнению с предыдущим годом общая численность лосей немного снизилась, особенно на материковой части Эстонии. При этом заметно, что численность детенышей была самой низкой за последние 20 лет, что свидетельствует о возросшем давлении хищников. В прошлом году охотники подстрелили около 4000 лосей.

„Лось – мощное и харизматичное животное, к которому требуется более осознанное отношение. Выбрав лося животным года, мы подчеркиваем необходимость поиска баланса между деятельностью человека и средой обитания диких животных“, – сказал Рагне Эримяэ из Эстонского териологического общества.

Тем временем Эстонское орнитологическое общество выбрало птицей 2025 года баклана, в последнее время привлекающего повышенное внимание общественности, пишет rus.err.ee.

Речь идет об адаптивном виде, который можно встретить от Австралии до Гренландии, как на морском побережье, так и на реках и озерах. В то же время увеличение численности бакланов в Эстонии вызвало ряд вопросов о его происхождении, питании и экологическом воздействии, отмечается в пресс-релизе Орнитологического общества.

„Многовековые проклятия в адрес бакланов поставили вид на грань исчезновения. В 1979 году вид был взят под охрану в ЕС, после чего его популяция восстановилась. Быстрому восстановлению способствовали также запрет на использование инсектицида ДДТ и непропорционально большое количество мелкой рыбы, пригодной для питания баклана“, – пояснил Тятте.

В прошлом году животным годы была выдра, годом ранее – белка-летяга. Животное года объявляют с 2013 года. За это время были выбраны: волк, кольчатая нерпа, кабан, барсук, косуля, рысь, бобр, летучая мышь, крыса, медведь.

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